«Рожать до 35» - миф или факт?

«Часики тикают», «рожать нужно, пока молодая» – подобные изречения очень часто слышат женщины, интересующиеся планированием семьи. Есть ли у таких высказываний обоснование, или это очередной миф? Об этом в рамках кампании по лечению бесплодия рассказала гинеколог и специалист по родам, врач клиники EGV доктор Инта Динсберга.

«Это не миф. Научно доказано, что самое благоприятное время для зачатия ребенка – это возраст до 35 лет, – говорит доктор Динсберга. – Это не предубеждение, а процесс, который легко объясним старением организма.

Стареет каждая наша клетка, в том числе и половые. Наши клетки становятся менее качественными, и плод не может расти и развиваться так же, как и в относительно молодом организме.

Исследования показывают, что фертильность женщины начинает снижаться уже в 29 лет, а переступая порог тридцати пяти лет, она начинает снижаться резко. Это, конечно, не означает, что после 35 беременность больше невозможна. Но, если пара уверена, что они хотят детей, но еще не готовы к этому шагу, стоит ответственно планировать возраст зачатия, чтобы потом не было проблем с бездетностью».

Гинеколог также отмечает, что важный фактор планирования семьи – это не только естественное снижение фертильности, но и другие проблемы со здоровьем, которые могут помешать зачать, выносить и родить ребенка.

Это могут быть как гинекологические проблемы, например, миома матки, так и другие проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные заболевания, травмы и заболевания позвоночника.

Еще один фактор, который необходимо брать во внимание, – это резервы яичников женщины. «Резервы яичников не неисчерпаемы. Чем старше женщина, тем меньше резервы. Например, в 30 лет резерв составляет 12%, а в 40 – всего 3%», сообщает доктор Динсберга, дополняя, что, чем старше мать, тем выше риск врожденных генетических заболеваний плода, например, синдрома Дауна. Если риск синдрома Дауна у ребенка 20-летней матери составляет 1 на 1300 детей, то в 35 лет это уже 1 на 365 детей.

Есть ли связь между возрастом мужчины и его фертильностью? Врач отвечает, что единой картины нет: есть молодые парни с очень низким качеством спермы и мужчины в возрасте с отличным качеством спермы.

«Мужчине нужно заботиться о своем здоровье, эмоциональном состоянии и отказаться от вредных привычек – тогда качество спермы сохранится хорошим на долгие годы»,

говорит врач.

«Современному обществу свойственно откладывать рождение ребенка на более позднее время, выдвигая личный рост и карьеру как приоритеты. Это, конечно же, хорошо, ведь ребенок родится в счастливой и обеспеченной семье. Но учитывая то, что моложе мы не становимся, важно обсудить этот аспект со своим врачом, чтобы вместе составить план действий», призывает гинеколог.

Кампания по лечению бесплодия проводится уже пятый год подряд. За четыре года для лечения бесплодия было собрано почти 90 000 евро. Кампанию по лечению бесплодия проводит благотворительная организация «Taureņa efekts» совместно с национальным розничным торговцем ELVI и Клиникой EGV. Кампанию поддержали AS «Veselības centru apvienība», магазины «ALKOUTLET DZĒRIENI&VĪNI», заправочные станции «AS VIRŠI-A», розничный торговец подержанными вещами «KRISTĪNE-RR», сеть аптек «Mēness aptieka» и SIA «Centrālā laboratorija». Сделать пожертвование можно во всех торговых местах партнеров кампании, а также по телефону 90006282.

Дополнительная информация о кампании >>>