Дерматолог рассказала, как правильно давить прыщи

Наверняка вы не раз слышали, что выдавливать прыщи категорически нельзя. Потому что этим можно только усугубить ситуацию и спровоцировать появление множества осложнений. Однако американский дерматолог Сандра Ли утверждает, что делать это можно и даже нужно — правда, только если следовать ее профессиональным советам.

Сандра Ли — дерматолог калифорнийского центра Skin Physicians & Surgeons — прославилась в Сети, снимая процесс выдавливания прыщей своих клиентов на камеру и выкладывая эти видео в YouTube и Instagram (число ее подписчиков — около трех миллионов). В интервью американскому Elle эксперт рассказала о том, как избавиться от воспаления быстро и безболезненно.

Главное правило — прыщ не стоит трогать до тех пор, пока его головка не станет бело-желтой. Так его будет легче выдавить, а риск рубцевания будет минимальным.

Если вы начнете трогать прыщ до его созревания, то из-за гноя кожа может еще больше набухнуть и покраснеть. «Если у вас кистозное акне, то проводить какие-либо самостоятельные манипуляции не стоит. Такие прыщи появляются в самых нижних слоях кожи, что приводит к формированию мягких красных узелков. В подобных случаях выдавливание просто не поможет, а вот рубец запросто может остаться», — предупреждает Сандра.

Пошаговая инструкция

1. Тщательно очистите кожу, не забудьте вымыть руки и используйте только простерилизованные инструменты.

2. Распарьте кожу лица в теплом душе — это поможет раскрыть поры.

3. Используйте специальные инструменты.

На крайний случай оберните пальцы в стерильные марлевые салфетки. Это предотвратит травмирование кожи ногтями и снизит шансы занести инфекцию.

4. Легко надавите на прыщ. Если гной не выходит наружу, это значит, что его время еще не пришло — не усердствуйте, наберитесь терпения.

Давить нужно снизу вверх, а руки располагать чуть поодаль от высыпания.

5. Ваша задача — избавиться от всего гноя.

Если что-то останется, воспаление начнется с новой силой. Знак того, что стоит прекратить давить — появившаяся сукровица.

6. Промокните место стерильной салфеткой и точечно нанесите бензоил пероксид (он входит в такие препараты, как «Базирон АС», «Акнецид», «Оксигель» и другие), салициловую кислоту или успокаивающую маску. Это поможет предотвратить распространение бактерий.

При желании можно ненадолго приложить к месту обработки лед. Он снимет покраснение и воспаление. Имейте в виду, что воспаление иногда может оказаться вовсе не прыщом. Поэтому лучше не пренебрегать походами к дерматологу.