Фитнес-тренер: Детокс - это полная ерунда!

Завершились новогодние праздники, а значит - многие дадут себе обещание с января начать вести здоровый образ жизни. В праздники большинство, традиционно, грешили сначала перееданием, а теперь будут «грешить» жесткими диетами и детоксом. «Различные «очищения от шлаков и токсинов» сейчас безумно популярны, - комментирует тренер и посол спортивного бренда 4F Кристап Энце, - псевдо-знатоки в социальных сетях предлагают практиковать детокс-дни, пить детокс-коктейли и даже выполнять детокс-упражнения. Однако, как правило, подобные детоксы - просто трата денег, к тому же они приводят к проблемам со здоровьем».

Первое, что нужно знать, по мнению тренера, это то, что «шлаки», от которых предполагается избавляться - абсолютно лженаучное понятие, а токсины — это яд биологического происхождения, который не выведешь из организма недельной диетой из смузи. «Если в вашем организме и происходит интоксикация, лечить ее нужно медицинскими средствами. Однако будьте уверены, что,

если в вашем теле окажется токсин, от вашего внимания это не ускользнет - вам будет ощутимо плохо. Человеческий организм в целом прекрасно справляется с очищением от вредных веществ самостоятельно».

Но это не значит, что у неправильного питания нет последствий. Продолжительное неправильное питание может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Например, перегружая организм жирной пищей и переедая, человек может заработать диагноз «ожирение печени».

У некоторых людей активное потребление сладостей приводит к акне и угревой сыпи.

«И эти проблемы не решаются недельной диетой, после которой можно вернуть все на круги своя, - комментирует Кристап Энце. - Чтобы организм действительно оздоровился, нужно менять всю свою систему питания и поддерживать ее регулярно.

«Дни детокса не принесут вашему организму ничего, кроме лишнего стресса. Кроме того, если детокс представляет из себя еще и очень низкокалорийную диету, то после него вы рискуете стремительно набрать вес».

«Конечно, девушки хотят быть красивыми и легко поддаются на заманчивые предложения привести себя в форму без особых усилий всего лишь за неделю. Особенно учитывая, что подобные предложения часто исходят от прекрасных спортивных див в Instagram, у которых что ни день - то праздник», - рассказывает тренер, объясняя, как определить, что вам пытаются продать бесполезную детокс-программу (данный тип питания к тому же очень опасен для людей с гастритом, и тем более с язвой):

▪ калорийность рациона на критически низком уровне (менее 1000 ккал)

▪ белковые продукты в принципе исключаются из рациона или сводятся к минимуму

▪ предлагается полный отказ от молочных продуктов

▪ постоянно эксплуатируется миф о дробном питании, которое в действительности не ускоряет метаболизм

Фитнес-тренер убежден, что,

если вы хотите иметь здоровое и красивое тело - необходимо поддерживать правильное и сбалансированное питание регулярно, а не урывками и уж тем более не методом однобоко сконструированных голодовок.

«Не нужно надеяться на волшебный коктейль из сельдерея со шпинатом, который поможет вам стать здоровее. Тем более не нужно устраивать организму лишний стресс голоданиями и разгрузочными днями!