Четыре совета для тех, кто переел во время праздников

Переедание по случаю праздников знакомо почти каждому жителю Латвии. Как наши собственные наблюдения, так и доводы врачей говорят о том, что после обильных застолий многие жалуются на неприятные ощущения и тяжесть в животе, усталость, слабость и проблемы с пищеварением. О том, как восстановить организм после «праздника живота», рассказывает специалист по питанию Elvi Евгения Янсоне.

1. «Да» воде и чаю

Не зря говорят, что вода – источник жизни, ведь это самое важное для нашего организма. Употребляя алкоголь, а также блюда с высоким содержанием сахара и соли, мы рискуем привести свой организм к дегидратации, когда из него выводится больше воды, чем он получает. Важно не забывать пить чистую воду и в праздники – в среднем восемь стаканов в день.

Тем, кто во время праздников позволяет себе много вредной пищи, рекомендуют пить зеленый чай. Он насыщен антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные вещества.

2. «Нет» радикальным диетам

Из-за чувства вины от переедания многие поддаются обещаниям быстрых диет. Ошибочно полагать, что быстрые диеты очистят организм после того, как на протяжении некоторого времени мы позволяли себе абсолютно все. Важно знать, что быстрые диеты – на кефире, твороге, гречке или супе, китайская, французская и другие – опасны для здоровья.

«Эти диеты могут привести к новым или же обострить уже имеющиеся хронические заболевания, к тому же по окончании подобного курса похудения вес возвращается еще с болшец скоростью»,

- предостерегает Евгения Янсоне, призывая советоваться со специалистом, прежде чем начать диету.

3. «Да» натуральной пище

Натуральная пища – это те продукты, которые почти не были подвержены обработке во время производства. «Это не только эко- и биопродукты, но и любой другой, который не содержит лишних веществ», - объясняет специалист. Вместо засахаренной творожной массы, готовых котлет в панировке и белого риса лучше отдать предпочтение свежему творогу, нежирному тушеному мясу и дикому или коричневому рису.

Нежирное куриное мясо или рыба без панировки, свежий овощной салат, фрукты и цельнозерновые – это продукты, содержащие витамины, минералы и клетчатку, которые помогут восстановить организм после пышных празднеств.

Если употреблять только натуральные продукты, самочувствие улучшится уже через нескольких дней.

4. «Нет» рафинированным продуктам, сахару и алкоголю

«Если говорить о рафинированных продуктах честно, их можно назвать очищенными от всего полезного», - считает специалист. Белый хлеб, кондитерские изделия, белый рис и чипсы дадут только энергию, а не ценные питательные вещества. Так же и с сахаром, который молниеносно снабжает организм энергией, но ровно на столько же быстро приводит к еще большему чувству голода. Однако отказ от лакомств – это не самый лучший план, ведь это прямой путь к срыву и желанию употреблять нездоровую пищу, после чего снова вернется чувство вины и желание себя наказать. Если очень хочется десерт, лучше отдать предпочтение сухофруктам.

Алкоголь, в свою очередь, не позволяет восстановить баланс воды, снабжает организм дополнительными калориями и возбуждает аппетит и желание перекусывать чем-нибудь вредным,

поэтому на некоторый период после праздников от него лучше отказаться.

«Всем свойственно переедание, поэтому, если вы с этим столкнулись, я советую не наказывать себя, а постараться решить эту проблему рационально, впредь отдавая предпочтение нежирной, здоровой и натуральной пище», - советует Евгения Янсоне.