Осторожно: популярное обезболивающее может довести до бесплодия

Такое известное обезболивающее лекарство, как ибупрофен, способно вызывать при длительном приеме гормональные нарушения и даже бесплодие. Об этом сообщается в новой публикации The Guardian, рассказывающей об исследовании ученых из Копенгагенского университета.

Согласно данным, которые смогли получить датские исследователи, тщательно контролировать прием ибупрофена следует мужчинам. Ученые установили, что

у представителей сильного пола, принимавших этот препарат длительное время, возникали симптомы расстройства, известного как гипогонадизм, при котором происходит снижение секреции половых гормонов яичками.

Данное нарушение чревато тем, что у мужчин начинает снижаться уровень тестостерона в организме, из-за чего ослабевает половое влечение, и в перспективе даже может возникнуть бесплодие.

Как информирует The Guardian, в испытаниях специалистов из Копенгагена участвовали несколько десятков мужчин, нуждавшихся в лечении обезболивающими препаратами.

Одна группа принимала ибупрофен в течение шести недель, другая – плацебо. В результате у мужчин, принимавших это лекарство, появились характерные симптомы.

«Хотя в рамках эксперимента симптомы все же были довольно мягкими из-за относительно умеренной дозировки, длительный прием ибупрофена может быть чреват для мужчин по-настоящему серьезными проблемами.

Напомним, этот препарат часто употребляют профессиональные спортсмены», - процитировало издание авторов научного расследования.