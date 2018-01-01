Well done под запретом: чем убийственно опасно сильно прожаренное мясо

Ни для кого не секрет, что привычки в питании формируют иммунитет и отображаются на здоровье самым непосредственным образом. Мода на веганство и вегетарианство сейчас завоевывает уверенные позиции, но все же число мясоедов пока что превалирует в обществе. А значит, есть вещи, которые нужно знать всем, кто есть мясо.

Так, недавно ученые из США выяснили, что прожаривать мясо до степени well done вредно для здоровья. Почему? Есть момент, который нужно знать про жарку, и особенно это касается мяса.

Недавно в Америке провели исследование, в котором участвовали свыше 90 человек в возрасте старше 63 лет. Как оказалось в итоге, люди, употребляющие прожаренное мясо, чаще других испытывали проблемы с памятью и работоспособностью. К такому выводу ученые пришли, установив, что

во время термической обработки в мясе появляются вредные вещества – глитоксины, которые становятся причиной воспалительных процессов и дают толчок развитию психических и дегенеративных заболеваний,

в том числе болезни Альцгеймера.

В целях доказательства гипотезы были проведены опыты на мышах.

В результате у животных, которым давали очень прожаренное мясо, наблюдались нарушения двигательных и когнитивных функций. А значит – подобные процессы будут замечены и у людей.

Основываясь на результатах эксперимента,

медики рекомендуют отказаться от прожарки well done и советуют употреблять мясо средней степени прожарки или стейки с кровью, чтобы снизить риск возникновения слабоумия или метаболического синдрома.

Однако следует напомнить, что слабопрожаренной можно употреблять в пищу только говядину, свинина в данном контексте опасна, так как требует тщательной и полной термообработки.