Как убрать двойной подбородок

В современном мире многих людей заботит проблема второго подбородка. Он появляется по многим причинам, основные из которых – ожирение и неправильное положение головы. Чтобы избавиться от столь неприятной проблемы, необходимо выполнять комплекс специальных упражнений, а также делать специальные домашние маски.

Для того, чтобы убрать второй подбородок, можно делать различные маски, и не стоит при этом покупать дорогостоящие косметические средства в магазинах. Так, например,

хорошо подойдет маска из дрожжей. Для этого необходимо смешать их в количестве одной столовой ложки с водой (5 столовых ложек), дать постоять и нанести на проблемную зону.

Оставлять на коже эту маску необходимо до момента затвердевания массы, при этом следует укутать шею чем-нибудь теплым, например, шарфом. После затвердевания массы маску смыть теплой водой.

Всем известно, что мед не только вообще полезен для здоровья человека, но и способен избавлять его от различных неприятных проблем, связанных с кожей. Поэтому с помощью него можно осуществить массаж. Для этого

стоит взять небольшое количества меда и растирать его по второму подбородку. Когда появится покраснение - массаж можно считать оконченным.

В борьбе со вторым подбородком можно также использовать лимон. Для этого нужно взять марлю и сложить ее в несколько слоев. В центр сложенной марли необходимо выдавить сок лимона, а затем приложить к подбородку на 30 минут. После процедуры косметологи рекомендуют смазать шею и подбородок каким-нибудь питательным кремом.

Как уже было сказано выше, убрать второй подбородок можно с помощью специальных упражнений. Так, например, можно сделать следующее:

человек должен максимально откинуть голову назад и закрыть рот. Находиться в таком положении необходимо около десяти секунд. Упражнение следует повторить еще несколько раз.

Вообще вся гимнастика, направленная на борьбу со вторым подбородком, построена на подобных манипуляциях. И эти упражнения являются наиболее эффективными в сравнении со сложными спортивными комплексами. Несмотря на свою простоту, они действительно могут дать результат, если их включить в список своих ежедневных дел.

Таким образом, побороть второй подбородок можно и без хирургического вмешательства. Главное выполнять все процедуры постоянно, иначе толку от них не будет.