Польза и вред крещенских купаний: это очень важно знать!

19 января православный мир празднует Крещение. В этот день вода в реках считается целебной. И многие решаются на крещенские купания в проруби. Однако, прежде чем отважиться на погружение в ледяную воду, нужно узнать все о пользе и вреде такой процедуры.

Крещение Господне — один из важнейших праздников в календаре православных, который имеет большое значение для верующих. И, конечно,

ни для кого не секрет, что в этот праздничный день существует традиция купания в проруби. Однако это могут делать далеко не все, что очень важно знать

О том, в чем польза крещенских купаний, а главное - кому они опасны, рассказали медики.

Польза крещенских купаний

Крещенские купания закаливают организм. А о том, как это полезно, мы знаем с самого детства. Организм получает таким образом «прививку» от стресса. И он не так болезненно реагирует на перепады температур в будущем.

Закаленные люди болеют ОРЗ и гриппом намного реже. При закаливании иммунитет повышается. А также сами собой проходят не очень серьезные, но хронические заболевания.

Также у тех, кто окунулся в прорубь, поднимается настроение. Они ощущают прилив бодрости. А все потому, что надпочечники начинают вырабатывать эндорфины — гормоны радости.

Ледяная вода открывает резервные силы организма. Температура тела после купания повышается. Таким образом гибнут вирусы, микробы и даже клетки.

Однако купание в проруби принесет пользу подготовленным людям – тем, кто закаляется дома в ванной или практикует моржевание. Потому, если вы решили искупаться на Крещение, оптимальный вариант – начать принимать контрастный душ. Делать это нужно регулярно. И начинать летом.

Вред крещенских купаний

Неподготовленному человеку купание в проруби может дать обратный эффект – вместо оздоровления ослабление организма. Первый риск – это простуда. Сильные перепады температуры тела могут спровоцировать горячку, кашель и насморк.

Кроме того, может пострадать мочеполовая система. Особенно женская. Переохлаждение может спровоцировать цистит и воспаление придатков.

Строгие противопоказания крещенских купаний

Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония: перепад температур вызывает спазм сосудов и оказывает нагрузку на сердце. А в некоторых случаях – остановку сердца.

Эпилепсия: холодная вода может вызвать судороги.

Воспаление почек и бронхо-легочной системы: купание в проруби может усугубить состояние, вызвать нехватку кислорода.

Проблемы со щитовидной железой, инфекционные заболевания: ослабленный стрессом организм может перестать функционировать в обычном режиме.

Будьте здоровы и проведите праздник Крещения в душевной атмосфере.