Семь необычных признаков беременности

Некоторые женщины, мечтающие о ребенке, уже с первых дней после даты предполагаемого зачатия пытаются заметить первые признаки беременности. Но как выявить желанную беременность, если тест еще не показывает две заветные полоски или значок «+»?

1. Грудь. Уже сначала зачатия, женщина может ощутить болезненность в области сосков и набухание груди.

2. Усталость и сонливость. После рабочего дня хочется полежать, а то и вообще поспать.

3. Частое мочеиспускание, особенно в ночные часы.

4. Усиленное обоняние, которое может быть сконцентрировано на чем-то одном: например, запах еды или аромат выхлопных газов от автотранспорта.

5. Неожиданная бессонница и повышенная нервная возбудимость. Иногда будущая мама крепко засыпает с вечера, а в разгар ночи просыпается и не спит по несколько часов. Если вы не страдаете отсутствием сна, то данный признак может быть сигналом беременности.

6. Не втянуть живот. Буквально с первых недель, да что там - с первых дней беременности, женщины не могут втянуть живот.

7. Эмоциональное состояние, которое колеблется из крайности в крайность.

Хочется поплакать, впасть в депрессию, потому что никто не любит, или заливисто рассмеяться от глупого анекдота – вот признак беременной женщины.

Эти «симптомы» могут подсказать женщине, что внутри нее зарождается новая жизнь. Развитие ребенка важно на всех этапах беременности, поэтому, чем раньше женщина узнает о своем интересном положении и бросит вредные привычки, тем будет лучше для нее самой и для плода.

Несмотря на все перечисленные признаки, стоит отметить, что точное определение беременности проходит в результате гинекологического осмотра и УЗИ-диагностики.