Развенчан диетологический миф об углеводах

Группа ученых из Суррейского университета представила данные эксперимента, говорящие о том, что есть макароны на ужин – это не опасно с точки зрения лишнего веса. Для организма не имеет значение, в какое время суток потребляются углеводы, заявили исследователи.

Есть популярная диетологическая теория о том, что углеводы вредно употреблять на ночь – съеденные поздним вечером хлеб, рис или макароны резко повышают шансы на появление лишних килограммов. Богатые углеводами продукты, согласно этой концепции, лучше есть на завтрак, когда организму требуется энергия, пишет Medikforum.ru.

В рамках исследования здоровые добровольцы должны были съедать фиксированный объем углеводов. Первые пять дней основную часть углеводов требовалось употреблять за завтраком, на ужин откладывалось лишь небольшое количество. Затем еще 5 дней углеводы поедались участниками в режиме равномерного распределения в течение дня. В последующие 5 дней – в основном, на ужин.

Наблюдение за уровнем глюкозы в крови людей показало, что после углеводных ужинов средний уровень глюкозы в крови участников оказался даже ниже, чем после углеводных завтраков. Проанализировав все полученные в эксперименте данные, ученые констатировали: для организма имеет ключевое значение не время суток, в которое съедаются углеводы, а продолжительность предшествующего периода, за который они не употреблялись.

Если не есть углеводы, - макароны или хлеб, - в течение всего дня, их можно съесть на ужин, не опасаясь за фигуру, отметили в итоге специалисты.