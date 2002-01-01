Диетологи заявили, что мороженое помогает худеть

Independent сообщила о работе ученых из Гарвардской медицинской школы, по результатам которой они сделали вывод в пользу употребления мороженого для стройной фигуры. Рацион, в котором присутствует это лакомство, не вредит здоровью худеющего, приводится в статье вердикт экспертов.

Специалисты занимались исследованием вместе с диетологом Холли МакКорд, которая еще в 2002 году стала отстаивать концепцию о пользе мороженого в деле сброса лишнего веса.

«Каждый день желающим похудеть следует употреблять не более 1500 калорий, однако в это число должно входить мороженое.

Оно позволяет чувствовать насыщение из-за большого количества содержащегося в нем кальция, несмотря на диетические порции»,

- утверждает МакКорд.

Исследование показало, что употребление мороженого действительно позволяет поддерживать здоровый вес женщинам среднего и пожилого возрастов.

По словам специалистов, при поедании холодного лакомства активируются зоны мозга, ответственные за ощущение удовольствия, эйфории. Испытывая положительные эмоции, люди значительно лучше контролируют свои пищевые желания, не переедают.

Одновременно с этим эксперты предупредили, что

употреблять с диетической целью нужно качественное мороженое, не содержащее искусственных добавок, но главное – в умеренном количестве.

Также важно помнить, что холодный десерт способен увеличить риск обострения хронических недугов.