Кефирная маска для волос: чудо-эффект доказан временем!

Здоровые ухоженные волосы – основной показатель женской красоты. С приходом в нашу жизнь современных технологий пагубное влияние на волосы усилилось в несколько раз. Использование плойки, фена и утюжка уменьшает шансы стать обладательницей красивой шевелюры. А потому представительницы женского пола все чаще обращаются к народным средствам поддержания красоты. Одним из таких домашних методов является кефирная маска для волос, польза которой доказана временем.

Невероятная популярность этого кисломолочного продукта обусловлена тем, что он содержит большое количество полезных веществ, таких как: белок, кальций, витамины Е и группы В, дрожжи и лактобактерии. Все это благотворно влияет на структуру локонов, придавая им блеск, упругость и гладкость.

В домашних условиях кефир можно использовать как самостоятельный продукт. Для этого

достаточно подогреть 150-200 г до приемлемой температуры и втереть в кожу головы. После чего, укутав голову полиэтиленом и полотенцем, нужно выдержать состав примерно 20 минут.

Использование дополнительных ингредиентов усилит эффект кисломолочного продукта.

Какао-кефирная маска

Столовую ложку какао добавить в предварительно подогретый кефир в количестве 100 г. Какао придаст волосам блеск и приятный аромат, что не только повлияет на улучшение структуры локонов, но и придаст отличное шоколадное настроение.

Медово-кефирная маска

В 100 г кисломолочного ингредиента ввести 1 ч. ложку жидкого меда и 1/2 чайной ложки оливкового или подсолнечного масла. Данный состав особенно полезен для тусклых и ломких волос

Кефирно-луковая маска

В одинаковых пропорция смешайте луковый сок и кефир. Состав подогрейте и нанесите на кожу головы.

Данное средство отлично укрепляет волосы и придает им жизненную силу. Если вас сильно смутит запах, можно добавить пару капель любого эфирного масла.

Делая маски на основе кефира, вы также обезопасите себя от появления такой неприятности, как перхоть, ведь данный компонент –отличное средство для увлажнения кожного покрова головы и устранения шелушения.