Как обычная тату закончилась ВИЧ-инфекцией: реальная история австралийки

Медики неслучайно советуют делать татуировки в проверенных салонах и предупреждают о печальных последствиях тех, кто ослушается. Однако австралийка Лин Пэрент об этом совсем не думала, когда делала тату за компанию с сестрой. Итог оказался весьма печальным: во время процедуры Лин занесли ВИЧ-инфекцию, и врачи советовали ей готовиться к худшему.

Найти своего тату-мастера — непростая задача, и большинство людей подходят к ней основательно. Но жительница Австралии Лин Пэрент совсем не задумывалась о возможных рисках, поэтому отправилась в первый попавшийся салон вместе с сестрой.

Дело было в далеком 1992 году, и Лин вообще слабо представляла себе, какую наколку хочет.

«У всех селебрити тогда были татуировки. Поддавшись влиянию моды, я приняла решение, которое навсегда изменило мою жизнь…» —

призналась Пэрент изданию The Daily Mail.

По словам женщины, они и предположить не могла, что оплошность мастера, не сменившего иглу, станет чуть ли не смертельной. Первое время Лин была в восторге от своей татуировки. Но через пару месяцев она почувствовала себя плохо и списала неприятные симптомы на обычный вирус.

«У меня пожелтело лицо, я не могла есть, и мне всегда хотелось спать. Врачи подозревали, что у меня малярия», —

поведала австралийка. Этот диагноз не подтвердился, тогда Лин начали проверять на другие болезни: вскоре выяснилось, что она инфицирована ВИЧ. Прогнозы медики делали самые печальные.

«Доктор сказала, что мне осталось всего полгода. Я не могла в это поверить.

Главное — я не понимала, как могла заразиться», — рассказала Лин Пэрент. Лин уговорила сдать анализы своих бывших парней, но они оказались чисты. Тогда-то и стало ясно, что причиной страшного недуга стала маленькая татуировка в области бикини…

К счастью, неутешительные прогнозы врачей не сбылись.

Вот уже как четверть века Лин ежедневно потребляет горсть сильнодействующих медикаментов. Но это не мешает ей жить полной жизнью.

Австралийка успела выйти замуж и развестись, а также родить двух совершенно здоровых детей.





