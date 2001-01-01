Опять болит горло! Как его правильно лечить?

К сожалению, боль в горе – очень частый и распространенный попутчик зимы. Как бы мы ни старались, иногда кажется, что избежать ее невозможно. Но надо учитывать, что боли в горле бывают разными, так же, как и причины их возникновения. О том, как выявить и правильно лечить боль в горле, консультирует врач-отоларинголог LOR klīnikа и Детской клинической университетской больницы Янис Соколовс и ассистент фармацевта BENU Aptieka Занда Озолиня.

Отоларинголог Янис Соколовс поясняет:

Три главных причины, вызывающие боль в горле

1. На слизистой оболочке поселился вирус. В зимнем сезоне это чаще аденовирус или риновирус – для обоих характерны покраснение горла, ощущение царапания в горле, а также воспаление и припухлость миндалин.

2. Бактерии. Чаще всего – стрептококк или золотистый стафилококк, которые обычно являются также возбудителями ангины.

3. Сильное перенапряжение голоса, в случаях, когда приходится много говорить, петь. Однако для этих случаев более характерно, что голос просто пропадает и невозможно произнеси ни звука, или же звонкий голос превращается в тихое шипение.

Как лечить разные виды болей в горле?

Если виноват вирус. Хорошая новость – в 94 % случаев боль в горле вызывает именно один из вирусов и, к счастью, эта инфекция – самоограничивающаяся. Это значит, что она проходит в течение 1-2 недель без специфического лечения. Такую ситуацию можно распознать по характерному для вирусов течению заболевания: вначале усталость, слабость, первые предвестники простуды в носу и горле, которые на третий или четвертый день достигают кульминации: появляется температура, усиливается боль и ощущение царапания в горле, которые стремительно усиливаются и при этом кажется, что становится все хуже. Но уже на третий день вирус после кульминации начинает успокаиваться и чувствуется внезапное улучшение.

В таком случае лучший способ лечения – остаться дома и меньше говорить, излишне не напрягая голос и слизистую оболочку горла, употреблять много жидкости, чтобы вирус быстрее вымывался из организма, и уменьшать неприятные ощущения симптоматическими средствами.

Правда, за 5-6 дней симптомы вирусной инфекции проходят – вирус проходит все стадии своего существования и неприятные ощущения уменьшатся, однако на клеточном уровне процесс восстановления иммунитета продолжается и после этого. Поэтому не следует резко приступать к работе и занятиям физкультурой, как только показалось, что чувствуете себя хорошо, ибо, как только кто-нибудь чихнет, вирус снова может поднять голову. Медики называют это суперинфекцией – повторным заболеванием. После окончания острых вирусных симптомов еще какое-то время необходимо поберечь себя тем, у кого уже есть какие-нибудь хронические заболевания дыхательных путей, например – астма.

Если виновата бактерия. Обычно горло начинает болеть внезапно, нередко боль отдает в уши, на миндалинах появляются белые гнойные пробки, может повыситься температура. Здесь, скорее всего, придется позвать на помощь более серьезные медикаменты, которые просто уничтожают плохие бактерии. Наиболее популярные и эффективные – антибиотики из группы пенициллина. И обязательное условие – режим покоя.

Если перенапрягли голос. Наряду с охриплостью в горле может появиться ощущение царапания, щекотания, першения, отек, так как слизистая оболочка голосовых связок в результате перегрузки стала сухой и хрупкой. Чаще такое ощущение бывает у учителей, лекторов, певцов. К сожалению, специальных медикаментов для уменьшения отечности и воспаления в глотке нет, и в таких случаях лучшее лекарство – это покой и тишина. Обычно слизистая оболочка голосовых связок и глотки после перегрузки самостоятельно заживает приблизительно за три дня, при условии, что голосу дают отдохнуть и пьют много жидкости, которая увлажняет также и слизистую оболочку горла.

Какое средство выбрать?

Выбирая средства от боли в горле, обратите внимание на два одинаково важных нюанса: имеется ли в составе что-нибудь для уменьшения боли и будет ли препарат увлажнять слизистую оболочку. Если у Вас аллергия, нужно также следить за тем, нет ли в составе какого-нибудь аллергена. Такой славой, например, обладает облепиха.

Еще один важный нюанс – необходимо соблюдать чувство меры. Это частая ошибка, последствия которой лоры видят на практике, подчеркивает Я.Соколов. Через каждые два часа распылять в горло аэрозоль или сосать сильнодействующие медикаменты (в которых содержатся не только натуральные вещества) в сочетании с усиленным потреблением меда, чеснока и других острых и раздражающих слизистую продуктов – для хрупкой слизистой оболочки это настоящий удар, поэтому есть риск заработать язвы, ожоги слизистой оболочки и другие напасти. Во время лечения горла лучше соблюдать принцип – меньше это больше.

Горлу нравится влажность!

Тогда и голосовые связки лучше работают, и слизистая оболочка увлажнена, и поэтому к ней труднее прикрепиться вирусам и бактериям, которые вызывают различные заболевания горла. Поэтому следите за тем, чтобы во время отопительного сезона воздух в помещениях увлажнялся!

3 ситуации, когда лучше показаться врачу

1. Если не можете проглотить даже слюну, горло сильно болит.

2. Если несколько дней не снижается температура.

3. Если вокруг глотки и миндалин имеется белый налет.

Рекомендации аптеки для здоровья горла

Ассистент фармацевта BENU Aptieka Занда Озолиня рекомендует не игнорировать, а лечить боль в горле. В случае бактериальной инфекции может помочь полоскание горла теплым чаем шалфея или раствором фурасола, не более 2-3 раз в день. Выбирая сосательные таблетки или аэрозоль для уменьшения боли в горле, важно оценить, не присоединился ли к боли в горле раздражающий кашель, так как тогда выбор медикаментов в конкретной ситуации будет отличаться. В аптеке можно купить различные натуральные средства, которые уменьшат легкую симптоматику, а также химические медикаменты, применяемые в более тяжелых случаях. Если причиной боли в горле является вирусная инфекция, то все-таки рекомендуется домашний режим, так как, если перенести вирусную инфекцию на ногах, следует ждать осложнений. З.Озолиня призывает проявлять сочувствие и быть ответственным, и стараться не передавать свой вирус окружающим.