Как подготовиться к весне за 7 дней: восстанавливаем энергетику

Период зимних холодов подходит к концу, и за это время ослаб не только наш организм, но и энергетический фон. Чтобы весной ваше самочувствие значительно улучшилось, заранее позаботьтесь о восстановлении и обновлении своей энергетики.

За долгий период холодов в нашем организме происходят серьезные изменения, наша работоспособность уменьшается. Причина такого состояния — ослабленное биополе. Чтобы усилить свой энергетический фон еще до наступления весны вам помогут несколько простых, но действенных способов.

Признаки слабой энергетики

Утром вы просыпаетесь в плохом настроении. Если даже после долгого сна вы чувствуете подавленность и упадок сил, значит, ваш энергетический фон нуждается в восстановлении. Чтобы придать своему организму сил, выпейте натощак холодной воды. Это поможет почувствовать дополнительный прилив сил и зарядит организм энергией до конца дня.

Головные боли. Иногда даже незначительные головные боли лишают нас возможности заниматься своими делами. Это также свидетельствует о том, что ваша энергетика ослабла. Если вы почувствовали резкое напряжение в мимических и затылочных мышцах головы, сделайте глубокий вдох и медленно выдыхайте. Повторяйте дыхательную гимнастику до тех пор, пока боль в голове не утихнет.

Апатия и депрессия. В этом случае

рекомендуется отложить любые дела, которые вам приходится делать против своей воли, и заняться любимым хобби. Уделяйте больше времени прогулкам, встречам с друзьями и посещайте интересные места и мероприятия.

Найдите в своей жизни то, что заставить вас радоваться и будет придавать сил.

Как восстановить энергетику за неделю

Предлагаем вашему вниманию эффективные способы, которые помогут вам восполнить энергетический запас за семь дней до наступления весны.

Хороший сон. Неудивительно, что именно это правило входит в число самых важных. По словам врачей, человеку для сна нужно 7-8 часов. Однако рекомендуется учитывать не только продолжительность, но и качество сна. Если вас часто мучают бессонницы, это сигнал о том, что вам пора обратиться к врачу. Помимо современных методов борьбы с нарушением сна, вы можете применять советы народной медицины.

Физические нагрузки. Чтобы восстановить энергетику, необходимо двигаться. Без движения человек чувствует себя более слабым.

Каждое утро начинайте с легкой зарядки или пробежки на свежем воздухе, а после работы вместо душного транспорта отдайте предпочтение прогулке и дойдите до дома пешком.

Пусть физические нагрузки заменят вам бесполезное времяпровождение на диване, и вскоре вы почувствует прилив сил.

Начинайте утро с водных процедур. После пробуждения в первую очередь отправляйтесь в душ. Вода придает нам силы, помогает прийти в себя после долгого сна и за считанные минуты способна повысить нашу энергетику.

Открывайте новые горизонты. За неделю до весны займитесь самообразованием или посетите места, в которых вам раньше бывать не приходилось. Чтобы обновить свою энергетику, необходимо учиться и получать новые знания и впечатления. Поэтому

запишитесь на обучающие курсы или изучайте новую информацию в домашних условиях. Таким образом вы не только восстановите энергетику, но и расширите свой кругозор.

Настройтесь на позитив. Негатив не просто отравляет нашу жизнь, но и отвлекает нас от целей, желаний, возможностей. От плохих мыслей ослабевает и биополе, что сказывается на вашей трудоспособности. Попробуйте настроиться на позитив!

Создайте «зеленый сад» в своем доме. Приобретите комнатные растения и расположите их в каждой комнате. С их помощью вы улучшите энергетику своего жилища.

Лечебное голодание. Эффективный способ очистить свой организм — однодневное голодание. В течение дня необходимо пить только чистую воду, а от регулярных приемов пищи придется отказаться. Результат будет заметен уже на следующий день. Однако не стоит потом набрасываться на жирную и вредную пищу.

Ваш рацион преимущественно должен состоять из свежих овощей и фруктов. Таким образом вы окажете огромную пользу своему организму и фигуре.

Не забудьте проконсультироваться с врачом перед тем, как решитесь на такую процедуру.

Цветочная медитация. Сходите в цветочный магазин и приобретите там самый красивый и яркий букет. Придя домой, поставьте его в воду и смотрите на него в течение 5 минут. За это время вы должны представлять, как все вокруг вас наполняется яркими красками и распустившимися цветами. В этот момент вы должны пребывать в хорошем настроении, только тогда медитация принесет вам пользу.

Иногда нашим лучшим советчиком является внутренний голос. Подсказки подсознания помогают нам справиться с трудностями в самых тяжелых ситуациях. Чаще прислушивайтесь к собственной интуиции, ведь некоторые предчувствия предупреждают о глобальных переменах в вашей жизни.