Эксперты: Пищевые добавки с витамином D приносят больше вреда, чем пользы

В холодное время года, когда люди ходят в закрытой одежде, и солнечный свет не оставляет загара, человек лишен дополнительного поступления витамина D от основного источника. В основном расходуются запасы, накопившиеся в коже за теплое время года. Зная об этом, производители пищевых добавок предлагают навязчивую рекламу витамина D в форме препаратов. Однако эксперты просят не спешить принимать их.

Фонд по качеству потребительских товаров Stiftung Warentest (Германия) предупредил о многочисленных побочных эффектах, которые вызывает избыточный прием витамина D.

Лишь небольшая передозировка, для которой достаточно употребить лишнюю таблетку, может привести к отравлению и развитию почечной недостаточности.

Кроме того, эксперты сообщают, что обещанная производителями пищевых добавок польза витамина D для здоровья человека не имеет научных подтверждений.

Так, совершенно безосновательны утверждения, что витамин предотвращает простуду, приступы астмы, раковые или сердечно-сосудистые заболевания.





Здоровым, активным взрослым людям дополнительный прием витамина D не нужен даже в холодный сезон.

Определенное количество этого витамина человек получает через пищу, например, употребляя яйца, жирные сорта рыбы, молочные продукты - напоминает МедикФорум.