Как похудеть без диет: 4 простых правила, гарантирующих результат

Большинство диет действительно способствуют расставанию с лишними килограммами, но стоит вернуться к привычному рациону - и прежние формы возвращаются. Однако есть несколько простых способов сбросить вес без изнурительных диет и ограничений в питании, при этом такой подход к похудению не приносит вреда организму.

1. Очень важно найти единомышленника, с которым можно устраивать небольшие пробежки, делиться опытом и морально поддерживать друг друга. Это общение является стимулом и препятствует лени и срывам.

2. Визуальный обман привычек – также отличный способ убрать лишний вес. Например,

с привычкой доедать все до последней крошки можно бороться при помощи маленького блюдца, заменив им обычную тарелку. Так порция будет меньше, и съедать лишнее не будет смысла.

3. Занятия спортом важны для организма в любом случае, а при желании похудеть они просто необходимы.

Упор следует сделать на наращивание мышечной массы, занимаясь регулярно отжиманием, аэробикой, выполняя упражнения с гантелями. Также стоит употреблять больше белковых продуктов.

При этом мышечная масса будет вытеснять жировую ткань.

4. Употребление большого количества жидкости также способствует похудению. Это связано с тем, что вода ускоряет обменные процессы все шлаки и токсины быстрее покидают организм.

Эти правила очень просты, но их регулярное соблюдение даст быстрый и длительный результат!