Ученые определили суперпродукт для гипертоников

Как передает «The Russian Times», повышенное давление выявлено примерно у четверти мирового населения. Гипертоникам приходится ограничивать уровень физических нагрузок и принимать препараты для контроля давления. Однако лекарства помогают не во всех случаях. Это заставило исследователей обратить внимание на альтернативные источники фармакологических агентов, снижающих давление.

В центре внимания оказались обычные фисташки.

Всего одной порции фисташек хватает для снижения давления без особых побочных эффектов и рисков осложнений. Исследования показали: фисташки расслабляют сосуды, тем самым изменяя кровяное давление.

Кстати, ранее было доказано, что фисташки снижают сахар и уровень инсулина. Также они способны обратить вспять некоторые процессы, связанные с преддиабетом (пограничным состоянием, угрожающим полноценным диабетом). Оказывается, фисташки способствуют нормальному обмену веществ у людей с преддиабетом.