6 симптомов рака горла, о которых необходимо знать

Ученые назвали 6 распространенных симптомов рака горла, о которых необходимо помнить. Это достаточно распространенная опухоль, особенно среди мужчин, почти 50% из которых являются курильщиками.

Кашель. Если вы столкнулись с кашлем, который не прекращается более недели, есть смысл посетить врача и выявить причины этого явления. Вполне возможно, что это ранний признак рака горла.

Трудности с проглатыванием. Одним из самых распространенных симптомов опухоли горла являются трудности с глотанием. К сожалению,

многие люди игнорируют эти проблемы до тех пор, пока другие симптомы рака не проявят себя. Но в этом случае лечить рак становится сложнее.

Боль в ушах. Поскольку рак горла приводит к формированию новообразований в области горла, в некоторых случаях он может воздействовать или давить на нерв в ушах, что вызывает характерные боли. Проконсультируйтесь с врачом, если боли в ушах не проходят через 4-5 дней даже после приема лекарств.

Боли в горле. Многие из нас сталкиваются с характерными болями в горле при резкой смене погоды. Однако если такие боли не проходят со временем и не помогают лекарства, то лучше провериться у врача.

Язвы в области рта. Порой язвы свидетельствуют об опухолях горла.

Если вы столкнулись с язвами на губах и в полости рта, которые никак не заживают и сохраняются в течение более 20 дней, то будет разумным показаться опытному специалисту.

Изменение голоса. Внезапно появившиеся хрипы или нечеткость в произношении тех или иных слов говорят о проблемах с горлом, включая и злокачественные новообразования. Не следует игнорировать данные симптомы, особенно если они беспокоят вас слишком долго.