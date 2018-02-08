СМИ раскрыли истинный секрет феноменального похудения Аллы Пугачевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева так сильно похудела в последнее время, что ее радикально изменившаяся внешность не дает покоя журналистам. Артистка еще никогда не была такой худощавой – фактически она носит одежду подросткового размера.

Когда-то визитной карточкой Аллы Пугачевой были платья-балахоны, специально придуманные для артистки, чтобы маскировать ее полноватую фигуру.

Сегодня же 68-летняя исполнительница выглядит просто как совершенно другой человек - настолько кардинально ее изменило внешне интенсивное похудение.

К тому же Примадонна сменила стиль. Под руководством своего модного эксперта и личного стилиста Алишера звезда стала носить джинсы, шорты, бомберы и другие спортивные и модные вещи из молодежного гардероба.

Репортеры выяснили, что Алла Борисовна стала худеть, принимая таблетки из ряда статинов, прописанные ей израильскими врачами.

Об этом в разговоре со знакомыми обмолвилась сама артистка. По ее словам, это вышло случайно: «Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась».

В этой связи российские СМИ вспомнили слова близкого друга Примадонны и инициатора ее смелых модных экспериментов Алишера.

«У Аллы Борисовны красивые ноги без целлюлита. И я сторонник того, чтобы она их показывала, а не прятала под балахонами. Кстати, джинсы она теперь носит подросткового размера»,

— сообщил 46-летний стилист.

Напомним, на днях «Комсомольская правда» сообщила о том, что Примадонна хотела сделать пластическую операцию, чтобы немного омолодиться. Но врачи отказали артистке в проведении процедуры. Выяснилось, что для этого у нее слишком значительные проблемы с сердцем, а кроме того, имеются диабет и вредные привычки.

Сама Пугачева не стала скрывать:

она действительно приезжала в клинику на консультацию с пластическими хирургами. «Хотела подкорректировать овал лица. Но врачи сказали, что не пойдут на риск. Так что придется мне стареть красиво»,

– объяснила знаменитость.