Алла Пугачева объяснила, почему врачи отказались делать ей пластику

В Сети регулярно появляются слухи о том, что 68-летняя Алла Пугачева прибегает к услугам пластических хирургов. На днях Примадонна российской эстрады рассказала журналистам, что специалисты запретили ей делать омолаживающие операции.

Поклонники Аллы Пугачевой не устают делать ей комплименты и практически всегда восхищаются тем, что выглядит она намного моложе своего реального возраста.

Недоброжелатели же регулярно обвиняют артистку в том, что она пользуется услугами хирургов. Так, например, ходили слухи, что она похудела только благодаря резекции желудка.

Обычно Алла Борисовна на подобные домыслы не реагирует. Однако в интервью «Комсомольской правде» она решила опровергнуть слухи о регулярных пластических операциях.

«Да, несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию.

Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск»,

— призналась Пугачева.

Помимо вышеперечисленных проблем с организмом у Аллы Борисовны был диагностирован диабет. Однако, судя по всему, она не отчаивается из-за отказа в пластике. По словам певицы, теперь ей придется стареть красиво.