В Британии зафиксирована новая неизлечимая венерическая болезнь

В Великобритании недавно было зафиксировано три случая гонореи, которую невозможно вылечить антибиотиками. Новый штамм инфекции устойчив к традиционным препаратам.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Великобритании, один из жителей был инфицирован в результате близости с одной из женщин в Юго-Восточной Азии. Два других пациента находятся в медицинских учреждениях графства Уэст-Мидлендс.

В ведомстве заявили, что это первые случаи, когда гонорею не удалось вылечить традиционными методами.

Впрочем, медики давно предупреждали, что это рано или поздно произойдет.

Министерство уже выявило партнеров инфицированных пациентов с целью сдержать распространение инфекции.

Как заявил представитель ведомства доктор Гвенда Хьюз, впервые азитромицин и цефтриаксон не дали никакого результата при лечении гонореи.

Медики пытаются использовать другие препараты, однако высказывают уверенность, что и от их использования не будет никакого эффекта.

Глава Британской ассоциации по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ доктор Олвен Уильямс заявил, что появление этого нового штамма гонореи с высокой устойчивостью вызывает серьезное опасение.