Как понять, что у вас повышен холестерин

При повышенном холестерине жировые бляшки скапливаются внутри сосудов и артерий, что затрудняет кровоток и повышает тем самым вероятность опасных сосудистых нарушений, инсульта и инфаркта.
По словам врачей, около 80% холестерина, присутствующего в организме человека, вырабатывается внутренними органами (печень, надпочечники, почки, кишечник). 20% холестерина – это вещества из пищи, в которой много насыщенных жиров.
Ученые подчеркивают, что
холестерин не является априори чем-то вредным. Более того, он необходим для работы практически всех органов. Но для здоровья важно, чтобы он содержался в определенном объеме.
Зачастую же этот уровень оказывается превышен.
Проблема в том, что симптоматика повышенного содержания холестерина в крови не является четко выраженной. Поэтому заострите свое внимание на следующих проявлениях:
- внезапные скачки артериального давления;
- дискомфорт в области сердца;
- затруднение дыхания при физической активности;
- прибавка в весе;
- головные боли;
- слабость, возникающая после пробуждения;
- снижение зрения;
- забывчивость;
- ксантомы (белые образования) на коже век.
При наличии данных симптомов нужно обратиться к врачу и сдать анализ крови. Он точно покажет превышение вредного холестерина, а специалист даст необходимые рекомендации, корректирующие привычки и рацион питания.