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Как понять, что у вас повышен холестерин

Русский TVNET/medikforum.ru
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Craig Robinson/Scanpix

При повышенном холестерине жировые бляшки скапливаются внутри сосудов и артерий, что затрудняет кровоток и повышает тем самым вероятность опасных сосудистых нарушений, инсульта и инфаркта.

По словам врачей, около 80% холестерина, присутствующего в организме человека, вырабатывается внутренними органами (печень, надпочечники, почки, кишечник). 20% холестерина – это вещества из пищи, в которой много насыщенных жиров.

Ученые подчеркивают, что

холестерин не является априори чем-то вредным. Более того, он необходим для работы практически всех органов. Но для здоровья важно, чтобы он содержался в определенном объеме.

Зачастую же этот уровень оказывается превышен.

Проблема в том, что симптоматика повышенного содержания холестерина в крови не является четко выраженной. Поэтому заострите свое внимание на следующих проявлениях:

- внезапные скачки артериального давления;

- дискомфорт в области сердца;

- затруднение дыхания при физической активности;

- прибавка в весе;

- головные боли;

- слабость, возникающая после пробуждения;

- снижение зрения;

- забывчивость;

- ксантомы (белые образования) на коже век.

При наличии данных симптомов нужно обратиться к врачу и сдать анализ крови. Он точно покажет превышение вредного холестерина, а специалист даст необходимые рекомендации, корректирующие привычки и рацион питания.

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