Несколько простых овощей могут продлить жизнь

Журнал JAHA рассказал о новом исследовании ученых из Университета Западной Австралии в Кроули, которые обнаружили в ряде овощей способность влиять на состояние артерий в организме женщин. Отдельно в этом плане благодаря своему сильному позитивному эффекту специалистами были выделены капуста, брокколи и редис.

Активное употребление овощей – это простой и очень эффективный способ сделать свои сосуды более здоровыми, показало данное исследование. В частности, его авторы установили, что у женщин, которые регулярно ели овощи, толщина стенок артерий в шее была в среднем на 0,05 миллиметра тоньше.

«Казалось бы, это крайне небольшое различие, однако уменьшение толщины стенок сонной артерии всего на десятую долю миллиметра снижает шансы преждевременной гибели человека на 10-18%»,

- отметила соавтор научной работы Лорен Блеккенхорст.

По словам Блеккенхорст, хотя наука давно говорит о возможных связях между ежедневной диетой человека и его здоровьем, никто не изучал конкретно, как овощи влияют на состояние сердца и сосудов. Австралийские специалисты, взяв на себя задачу выяснить это, следили за состоянием почти 1 000 пожилых женщин, впервые ставших объектом наблюдений еще 1998 году.

В частности, ученых интересовали все изменения в сердечно-сосудистой системе участниц в соотношении с их пищевыми привычками. Авторы данной работы впервые смогли оценить то, как овощи влияют на здоровье сердца и сосудов женщин в возрасте от 70 лет и старше.

Оказалось, что женщины, которые употребляли свыше 200 граммов овощей в день, в среднем имели более здоровые сосуды, чем их сверстницы, неохотно евшие зеленую пищу.

Особенно заметной эта разница была у женщин, которые часто употребляли капусту, брокколи и другие овощи из семейства крестоцветных, констатировали ученые.

«Каждые дополнительные 10 граммов подобных овощей снижали толщину стенок артерий на 0,8%, что не наблюдалось среди других продуктов. Увеличение толщины стенок этих кровеносных сосудов ведет к ухудшению кровоснабжения мозга, развитию ишемии и повышает вероятность появления тромбов в ее ответвлениях, что резко снижает типичную продолжительность жизни человека», - поделились исследователи.