Названы фрукты, которые полезно есть вместе с косточками

По поводу употребления косточек ягод и фруктов существует слишком много заблуждений, утверждают ученые. На самом деле далеко не все косточки плодов вредны для организма, часто их как раз полезно употреблять заодно с мякотью и кожурой.

Специалисты составили список ягод и фруктов, косточки которых обладают многими полезными свойствами, проинформировало сетевое издание «ВладТайм». Например, при склонности к сильным головным болям, по их мнению, целесообразно употреблять в пищу косточки цитрусовых плодов. «Их поедание позволяет снизить болевые ощущения и восстановить тонус организма», - сообщили эксперты.

Также полезно съедать косточки оливок.

Содержащиеся в них вещества способствуют нормализации функций нервной системы, облегчают симптомы астмы, улучшают пищеварение и активизируют процесс выведения из организма токсинов.

Рекомендуются экспертами для оздоровления и косточки граната, которые способствуют уменьшению чувства раздражительности и нервозности. Косточки винограда помогают в омоложении – их компоненты повышают эластичность и гладкость кожи.

Еще одна ягода с полезными косточками – арбуз. С помощью косточек арбуза можно регулировать уровень содержания сахара в крови, рассказали медики.

До этого, говоря о возможности употреблять фрукты вместе с косточками,

врачи настоятельно рекомендовали контролировать возможное попадание в организм яблочных косточек. Эксперты предостерегали от употребления их в большом количестве.

«В косточках яблок присутствует амигдалин. Само по себе это вещество не опасно, однако в пищеварительном тракте под действием вырабатываемого нормальной микрофлорой кишечника фермента бета-глюкуронидазы оно разлагается с выделением синильной кислоты – высокотоксичного яда», - объяснили тогда научные работники.