Врачи рассказали о предвестнике сердечного приступа

Американские специалисты из Больницы Генри Форда рассказали, какие люди имеют намного больше шансов получить сердечный приступ.

Медики заявили о том, что с большой вероятностью определить, произойдет ли у человека сердечный приступ, можно, ориентируясь на длительность боли в груди.

«Люди, у которых случается продолжительная боль в груди, имеют намного больше шансов получить сердечный приступ, чем те, у кого боли носят кратковременный характер»,

- сообщили американские кардиологи.

Но как понять, какая боль длительная, а какая - кратковременная?

Медработники Больницы Генри Форда ответили на этот вопрос так: если длительность боли в груди не превышает пяти минут, то это вряд ли сердечный приступ.

Специалисты отметили, что

в США на больничной койке ежегодно из-за болей в груди оказываются от 8 до 10 миллионов человек, но сердечный приступ фиксируют только у 15-30% из их числа.

В ходе их исследования были проанализированы истории попадания в больницу 426 пациентов. 38% из них стали жертвами сердечного приступа. У людей, чьи боли длились не более пяти минут, сердечные приступы не случались, также как и летальный исход, констатировали в итоге эксперты.