Джоли госпитализирована после обморока: прогнозы врачей неутешительны

Поклонники давно подозревают, что с 42-летней американской актрисой, кинорежиссером, сценаристом, фотомоделью и послом доброй воли ООН Анджелиной Джоли творится неладное. На днях стало известно, что Энджи потеряла сознание у себя дома. Врачи делают неутешительные прогнозы по поводу здоровья голливудской звезды.

В последнее время все внимание папарацци приковано к Анджелине Джоли, которая каждый раз умудряется удивлять мир своей феноменальной худобой.

Несмотря на то, что в более ранних интервью актриса заявляла, что сейчас с ее здоровьем все в порядке, поклонники волнуются из-за болезненного вида своей любимицы. А недавно выяснилось, что переживания фанатов голливудской дивы не напрасны.

Как сообщает австралийское издание NW,

Анджелина Джоли потеряла сознание, находясь у себя дома. Неизвестно, кто именно вызвал скорую помощь, но ее немедленно забрали в больницу.

Доктора считают, что причиной обморока стал неправильный образ жизни актрисы.

Голливудская звезда страдает от бессонницы и практически не ест, что сказывается на состоянии ее нервной системы.

Джоли отказывается признавать, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем, а врачи в один голос твердят, что эта госпитализация будет явно не последней.

Как утверждают специалисты, Анджелине необходимо срочно начать следить за своим питанием. По словам инсайдера, переживает за актрису и Брэд Питт. Он уговаривает ее лечь в больницу, чтобы пройти обследование. Однако голливудская звезда утверждает, что слишком занята, чтобы тратить на это свое время.