Эксперты разоблачили несколько «страшилок» о питании

В Сети появились видеоролики с горящим творогом и утверждениями о том, что это означает плохое качество продукта, его возможную подделку. Сотрудники научно-кулинарной программы «Еда живая и мертвая» на НТВ проверили справедливость подобных высказываний, а также прокомментировали другие «ужасы» о питании.

В частности, эксперты программы сами поджигали творог - как настоящий, так и поддельный (тот, в котором содержатся растительные жиры). В итоге выяснилось, что как раз настоящий творог загорается первым, но именно это специалисты оценивают как возможный знак подлинности продукта.

«Такой творог суше, с меньшим количеством влаги. Кроме того, в твороге есть жир, и если его хорошо подогреть, то, конечно, он будет гореть.

Такие опыты с поджиганием никак не могут говорить о плохом качестве продукта», - отметили специалисты.

Также было проверено утверждение о том, что воду нельзя пить ни до, ни во время, ни сразу после еды, поскольку это разбавляет желудочный сок и вредит пищеварению. Физиологи подчеркивают, что это не так. Резервы организма по выделению ферментов очень серьезны, чтобы выпитая вода помешала ему переварить пищу, утверждают медики.

В то же время специалисты уточняют:

пить слишком много воды, следуя модным советам, может быть опасно для самочувствия и здоровья. Пить надо ровно столько, сколько требует организм,

об этом говорят данные целого ряда научных исследований.

Также заблуждением ученые назвали мнение о том, что на ночь есть нельзя. На самом деле наш мозг, сердце, легкие и кровеносная система работают и в ночное время, и им нужна энергия. Некоторые медики убеждены, что небольшой перекус перед сном не вреден, а полезен, так как он помогает избежать гипогликемии - нарушения, вызванного резким понижением уровня сахара в крови, в первую очередь крайне опасного для мозга.