Онкологи назвали ранние признаки лейкемии

Лейкемия, или белокровие, является злокачественным заболеванием кроветворной системы. Медики говорят, что пациенты с лейкемией чаще всего обращаются за помощью уже на второй стадии заболевания, тогда как выздоровлению способствует правильная диагностика на раннем этапе болезни.

Онкологи перечислили признаки, которые нельзя оставлять без внимания, сообщила Hronika info.

При наличии определенных сигналов своего тела нужно незамедлительно обращаться за обследованием, подчеркивают специалисты.

В частности, должны настораживать регулярные болевые ощущения в суставах, а также воспалившиеся лимфоузлы и отечность в местах желез.

Другим ранним симптомом лейкемии являются красные пятна и фиолетовые беспричинные (не от ударов) синяки на коже. Кроме того, для начала данного заболевания характерны длительная головная боль и внезапные кровотечения.

Также, по словам онкологов, показателем лейкемии может быть субфебрильная температура тела. Если температура не восстанавливается до 36,6 градуса по Цельсию за неделю и более дней, необходимо обращаться к врачу.

Нарушения физического свойства тоже могут наблюдаться при лейкемии: в их ряду - боль в животе, повышенная усталость, похудение, трудности с дыханием.

Ученые отмечают, что подобные признаки могут проявляться и при других менее опасных для жизни человека недугах. Тем не менее об указанных симптомах эксперты рекомендуют знать и помнить. Повышенная бдительность в вопросах диагностики рака скорее идет на пользу, чем мешает, считают они.