Куда смотрели родители? Резинка вросла в руку не снимавшей ее месяцами девочки

У четырехлетней девочки из китайской провинции Аньхой удалили резинку, которая вросла в кожу ее руки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бабушка и дедушка обратили внимание на ее распухшее предплечье в январе. Хотя ребенок жаловался, что рука онемела и болит, они не стали ничего предпринимать и дождались возвращения родителей девочки, работавших в другой провинции. Те немедленно повели ребенка к врачам.

Им пришлось обойти несколько больниц, пока в одной из них не сообразили, что в кожу вросла круглая резинка. Специалисты полагают, что девочка нацепила ее на руку по меньшей мере шесть месяцев назад и с тех пор носила ее, не снимая.

Ультразвуковая эхография подтвердила их догадку. Чтобы извлечь вросшую резинку, хирургу пришлось надрезать кожу руки. Процедура заняла около 30 минут.

Girl, four, wears an elastic band on her arm for so long it has grown INTO her flesh