Названы 7 серьезных болезней, которые развиваются бессимптомно

Очень часто признаки таких заболеваний засекаются впервые только на стадии прогрессирования.

Ученые составили список заболеваний, которые в большинстве случаев остаются незамеченными на раннем этапе, об этом пишет издание «Телеграф». В этот перечень вошли:

Сахарный диабет. Статистически каждый второй диабетик узнает о своем заболевании не благодаря замеченным симптомам, а случайно на профосмотрах в медицинских учреждениях.

Артериальная гипертензия. Для страдающих гипертонической болезнью характерна одна общая особенность: они обычно не могут вспомнить, когда и как у них началось заболевание.

Гепатит. На протяжении ряда лет этот вирус может разрушать изнутри организм человека, но при этом оставаться необнаруженным.

Жировой гепатоз. Процесс скопления клеток жира вокруг печени безболезненный, и потому долгое время человек может не подозревать о стремительно развивающемся у него ожирении печени.

Рак толстой кишки. Эта болезнь недаром многие годы остается среди лидеров по уровню смертности: рак толстой кишки тем и коварен, что на раннем этапе он не проявляет симптомов.

Рак шейки матки. Только регулярное посещение гинеколога является хорошим способом обнаружить данное онкозаболевание, отмечают эксперты.

Рак кожи. Если речь не идет о меланоме, единственным симптомом может оказаться красное шелушащееся пятно на любом участке кожи, которое к тому же исчезает со временем. Кто на это обращает внимание?