По состоянию губ можно узнать о многих болезнях

Изменения в состоянии и цвете губ могут свидетельствовать о недостатке солнца, но также о том, что человеку свойственны проблемы с желудочно-кишечным трактом или печенью.

На состоянии губ сказываются отечность и болезни, передает Women's world. Эксперты назвали несколько типичных негативных симптомов, касающихся губ.

Опухшие. Если по утрам наблюдается припухлость губ, скорее всего, организм склонен к накоплению жидкости. Но это может быть сигналом и аллергической реакции.

Сухие. Прежде всего

излишняя сухость губ является следствием элементарного недополучения воды. Кроме того, сохнущие губы часто наблюдаются, когда имеются проблемы со слизистой пищевода и желудка.

Трещинки. Потрескавшиеся губы, к сожалению, типичны для людей с брекетами и зубными протезами. Иногда появление трещинок указывает на ослабленный иммунитет. Их возникновению по краям губ чаще всего способствуют бактериальные инфекции из-за пренебрежения правилами гигиены.

Изменение цвета. Чрезмерная краснота губ или, наоборот, их неожиданная бледность нередко указывает на проблемы с печенью.

Кроме того, к покраснению губ могут приводить ополаскиватели для полости рта или зубная паста, их компоненты вполне способны оказаться аллергенами.

Также губы бывают бледными из-за нарушений в желудочно-кишечном тракте и анемии, рассказали специалисты.