Юлия Высоцкая раскрыла секрет, как много есть и не толстеть

На днях 44-летняя Юлия Высоцкая провела лекцию под названием «Перезагрузка», на которой откровенно рассказала о том, как сохраняет стройность.

Известную российскую актрису, телеведущую и кулинара Юлию Высоцкую постоянно спрашивают, как можно готовить столько калорийных блюд и не толстеть. И правда,

буквально в каждом выпуске «Едим дома» звезда печет то штрудель, то миндальное печенье, то пироги. При этом ей самой удается оставаться стройной и подтянутой. Как?

6 мая на лекции «Перезагрузка» Высоцкая раскрыла секреты. Актриса испробовала на себе множество диет, однако со временем пришла к идеальному для себя режиму питания.

Чтобы начать питаться правильно, нужно устроить себе так называемую перезагрузку. Первые два дня Юлия ест много клетчатки, сложные углеводы.

«Нам нужно, чтобы организм расслабился, успокоился. И максимально убираем из рациона жир. Тем самым напоминая, что у организма есть кишечник, которому нужно включаться»,

— сказала она. Потом в рацион добавляется белок: курица и говядина.

Во время последней фазы, которая длится три дня, можно есть продукты, богатые жирами: авокадо, любое масло растительного происхождения (желательно холодного отжима) и орехи (конечно же, без соли и сахара).

Всего на формирование правильных привычек и перенастройки организма, как уверяет Высоцкая, достаточно 28 дней. Звезда призналась, что

однажды отказывалась от всего вредного сразу — алкоголя, сладостей, мучных изделий, жирного, жареного, острого и соленого, — но в итоге поняла, что просто зря потратила это время.

Юлия уверяет, что организму каждого человека нужен не просто стресс в виде ЗОЖ, при котором он начнет то ли неадекватно себя вести и запасать все, что попадет в рот, то ли все же избавится от лишнего веса, а качественное вознаграждение за любую проделанную работу.

Высоцкая уверена, что счастье и привлекательность не зависят от количества килограммов, а все перемены в рационе должны быть постепенными.

«Если вы понимаете, что не можете обойтись, например, без шоколада, значит, купите хороший шоколад и определите, какого количества шоколада вам будет достаточно для счастья, но при этом не будет вреда для фигуры.

Не нужно над собой издеваться: ваш лучший диетолог — это ваше тело. Но сначала надо наладить все процессы, почистить организм, а затем уже питаться интуитивно правильно», — цитирует Юлию портал Wday.ru.

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