Лучшее средство от солнечных ожогов всегда есть в вашем холодильнике

Лучшее средство для лечения солнечных ожогов находится у нас в холодильнике. С таким неожиданным заявлением выступил известный дерматолог из США.

Во многих странах люди уже столкнулись с по-настоящему летним теплом, ну а самое жаркое время года наступит менее чем через месяц. Лето сопровождается не только жаркой погодой, но и разного рода неприятностями с кожей, одними из наиболее распространенных из которых являются солнечные ожоги.

Несмотря на пропаганду солнцезащитных кремов, все еще недостаточное число людей используют эти эффективные средства защиты от солнечных лучей по той причине, что им хочется заполучить шоколадный загар.

Именно поэтому десятки тысяч жителей каждый год сталкиваются с серьезными солнечными ожогами, причем не только на территории своей страны, но и на заморских курортах.

У каждого из нас есть свой собственный способ помощи при подобного рода ожогах, однако известный дерматолог из Нью-Йорка доктор Джошуа Зейхнер объявил, что лучшее средство находится прямо у вас в холодильнике.

«Если вы провели несколько часов на солнце, то могли столкнуться с ожогами первой степени, которые мало чем отличаются от ожога открытым пламенем, - говорит доктор Зейхнер. - Клетки кожи на поверхности от воздействия палящего солнца просто умирают, поэтому организм их отторгает. А вот более глубокие слои кожи подвергаются воздействию ферментов, которые восстанавливают ДНК. Иногда эти ферменты не нацеливаются на ДНК надлежащим образом, что может повредить кожу и привести к развитию рака.

Я бы рекомендовал вам всегда держать наготове в холодильнике молоко.

Холод вообще является ключевым ингредиентом лечения солнечных ожогов. Компресс из молока помогает, поскольку в этом напитке содержатся белки, которые смягчают повреждения кожи.

Молоко также содержит витамины А и D, жиры, аминокислоты и молочную кислоту, ну и, наконец, казеин. Витамины ускоряют процесс заживления, а молочная кислота быстро избавляет кожу от мертвых клеток, тем самым уменьшая уровень воспалений и потребностей иммунной системы в работе».