Названы лучшие низкокалорийные продукты для худеющих

Далеко не всегда нужно отказываться от еды и изнурять себя тренировками, чтобы избавиться от нескольких лишних килограммов.

Диетологи рассказали о том, что достаточно заменить тяжелую пищу низкокалорийными продуктами - это эффективно помогает в борьбе с лишним весом, сообщили Anews. Эксперты составили список продуктов и блюд, которые хорошо насыщают, имея довольно низкую калорийность, и к тому же вкусны.

Бульоны. По словам специалистов, бульоны дают достаточно быстрое насыщение, не провоцируя роста жировых клеток.

Лучше всего употреблять бульоны (при отсутствии противопоказаний) со специями, овощами и свежей зеленью: такое сочетание насытит организм большим количеством витаминов и минералов, что очень важно для стройности.

Грейпфруты. Плоды грейпфрута - источники витаминов A, C, B, клетчатки. Для активного выведения из организма нежелательных компонентов, замедляющих жировой метаболизм, это идеальная комбинация.

Красная фасоль и стручковая зеленая фасоль. Один из самых лучших продуктов, обеспечивающих длительное насыщение. Фасоль обеспечивает организм растительным белком и нутриентами, которые способствуют очищению сосудов и артерий от холестериновых скоплений. Активное кровообращение - активный метаболизм.

Зеленый чай. По словам диетологов, зеленый чай без сахара содержит 5 ккал, тогда как на его усвоение организм тратит порядка 20 ккал. Для людей, страдающих неуместным и слишком частым чувство голода, этот напиток просто незаменим.

Морковь. Дешевая морковка по своим полезным свойствам превосходит множество продуктов питания -

ее употребление дает тормозящий старение эффект. Употреблять морковь в обязательном порядке ученые рекомендуют людям, страдающим зависимостью от сладкого.

Картофель. Запеченный картофель - не враг, а друг стройной фигуры. Он великолепно насыщает и при этом обеспечивает организм большим количеством полезнейших нутриентов: витаминами группы B, витамином C, а также микроэлементами, которые способствуют снижению повышенного давления.