Советы тренера: как быстро и эффективно привести себя в форму

Лето все ближе, а времени привести себя в форму все меньше! На вопросы некоммерческого проекта «MyFitZone.online» о том, с чего начинать и что делать, рассказывает сертифицированный тренер, призер и победитель соревнований по фитнесу и силовым видам спорта Ольга.

- Скажите, как начался Ваш путь в спорте?

- Моя личная история началась с одного фото с мамой на пляже. Я вдруг увидела себя со стороны, и было очевидно, что моя мама в свои 46 выглядит намного лучше, чем я в 17!

Уже за два года усердного труда я добилась прекрасных результатов. И с тех пор тренировки в зале стали неотъемлемой частью моей жизни.

- Стали заниматься сами, получили результат и решили тренировать других?

- Не совсем. Был перерыв в связи с рождением двоих детей, после чего пришлось практически начинать все заново. Но, проделав это во второй раз, я поняла, что могу и хочу помогать другим добиться тех же результатов. Я очень ответственный человек, и

все, что я делаю, мне нравится делать максимально качественно. Поэтому я поступила учиться в Латвийскую спортивную педагогическую академию. И вот уже 15 лет работаю тренером.

- Вы работаете тренером давно. Что поменялось за эти годы? Чем Вы сейчас отличаетесь от себя на старте тренерской работы?

- Пришел опыт. Когда начинала, я, как и большинство, считала, что задача тренера - составить план тренировок и питания. На самом же деле главная задача - выбрать правильную цель, составить план и помочь все это воплотить. Психологические, эмоциональные и социальные факторы не менее важны, чем тренировки и диета - это нужно учитывать обязательно.

- Сейчас в Сети очень много информации о тренировках и питании. Стало легче привести тело в порядок, чем лет 10-15 назад?

- Информации много, но она противоречива. Как видим, атлетов и фитнес-моделей в спортзалах намного больше не стало. Для получения результата нужно понимать, что делаешь. Можно самостоятельно потратить годы, а можно воспользоваться помощью специалиста.

- В чем заключается Ваш подход? Чем Ваши методы отличаются от методов других тренеров?

- Тренеру не обязательно чем-то отличаться, важно, чтобы его подопечные добивались своих задач. Это главное. К каждому нужен индивидуальный подход. Вместе мы выбираем цель и добиваемся ее.

Как основной инструмент мы используем тренажерный зал. Дополнительно я применяю элементы йоги и некоторые упражнения по работе с телом из театральной сферы.

И, конечно, нельзя забывать о правильном питании.

FOTO: Фото из личного архива

- Сейчас много рекламы о том, как привести себя в форму в короткий срок. Говорят, что можно как потерять, так и набрать 10 кг за неделю. Что скажете как тренер: это возможно?

- Конечно, у меня такие программы есть. Правда, не за неделю, а за 10 дней. Вам надо скинуть или набрать? (Смеется.) Шучу. Есть законы биологии, объясняющие, чего реально можно добиться. Чудес не бывает.

- Как считаете, можно ли обойтись без диеты? Если только тренироваться... Или наоборот - лишь диетой можно довести тело до совершенства?

- Важно все. Как ни тренируй тело, если много лишнего - результатов не увидишь. Одной диетой можно сбросить вес, но

худая корова - это не стройная лань! В 20 тело может хорошо выглядеть само по себе, но после тридцати особенно важно включать спорт в свою жизнь.

- Дайте рекомендации - с чего лучше начать менять себя?

- Первое, с чего нужно начать, это принять себя. Я искренне считаю, что каждая женщина может быть красивой.

Кто-то хорошо выглядит при весе 50, а кому-то и 65-70 к лицу, просто есть разные типажи. Поэтому нужно правильно оценить свой тип, чтобы понимать, к чему стоит стремиться.

Не каждой женщине надо становиться «фитоняшкой» из журнала. Кроме того, на начальном этапе рекомендую пройти курс массажа - в теле с годами образуются мышечные зажимы.

- Второе: в первые недели главное - освоить правильную технику движений и подготовить тело к будущим нагрузкам. После подготовительного этапа можно уже переходить к достижению своих целей.

Что касается рациона, то начинайте менять его постепенно. Пройдет 2-3 месяца, и вы перейдете на полностью здоровое питание и увидите, как улучшится самочувствие!

- Вы сказали про какие-то зажимы. Расскажите, что это такое?

- Тело человека напрямую связано с нервной системой. Любые психологические и эмоциональные проблемы проявляются в нем в виде мышечных зажимов. С годами блоков становится все больше. Это понижает энергетику организма и мешает добиться целей. Нужно убирать.

- Может, дадите какие-то рекомендации по составлению рациона?

- Это тема отдельного разговора, но постараюсь дать какие-то советы, которые можно применять сразу.

Первое - питаться необходимо часто и небольшими порциями. И обязательно завтракайте.

Потребляйте больше овощей, замените полуфабрикаты натуральной едой. Откажитесь от сахара, выпечки, мучного и жареного. Что касается сладкого - булки, торты, конфеты надо заменить на мед и фрукты.

Особенно важно исключить из рациона соки и газированные напитки - в них очень много сахара.

- Есть еще какие-то секреты, которые позволяют лучше выглядеть и чувствовать себя?

- Рекомендую полюбить активные виды досуга: зимой - коньки и лыжи, летом - велосипед и ролики. Можно, конечно, общаться, сидя в кафе, но гораздо полезнее - гуляя по лесу.

- Что посоветуете нашим читателям?

- Желаю заниматься тем, что нравится. Хорошо выглядеть и быть здоровыми! Ставьте высокие цели и добивайтесь их!

Некоммерческий проект «MyFitZone.online»