100-летняя британка раскрыла хмельной секрет долголетия

Столетняя британка Дорис Олив Неттинг (Doris Olive Netting) призналась, что считает причиной своего долголетия привычку выпивать по стакану пива Guinness в день, сообщает издание Metro.

Неттинг из города Плимут на юге Англии выпивает по стакану темного пива с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Женщина утверждает, что на это ее сподвигла реклама пенного напитка, в которой утверждалось, что в нем содержится много железа.

На 85-й день рождения внуки долгожительницы свозили ее в Дублин на экскурсию по фабрике, выпускающей ее любимое пиво. По словам внучки,

Неттинг продолжает каждый день выпивать небольшую бутылку пива, несмотря на совет врачей не делать это ежедневно, так как верит в его целебные свойства.

Сотрудники дома престарелых, где проживает бабушка, устроили ей юбилейную пивную вечеринку и подарили фигурку символа пивной компании - тукана. Представители Guinness выслали верной клиентке несколько бутылок напитка и чипсы со вкусом пива. Кроме того, женщина получила поздравительную телеграмму от самой королевы Елизаветы II.

FOTO: Plymouth Herald/SWNS.com/Scanpix

Стоит отметить, что пиво действительно может положительно влиять на организм, что показывают и научные исследования, пишет МедикФорум. Изучавшие свойство этого напитка биологи из Университета штата Орегон установили, что

вещество ксантогумол, содержащееся в одном из основных ингредиентов пива - хмеле, - может быть полезным в борьбе с лишним весом, повышенным кровяным давлением и диабетом.

Так что не исключено, что 100-летняя британка права.