Почему красная капуста полезнее, чем белая

Капуста принадлежит к семейству крестоцветных, и ей вы можете наслаждаться в сыром или приготовленном виде. Хотя есть несколько видов этого овоща, два из самых популярных вариантов - красный и белый (зеленый). Многие люди выбирают зеленую или белую капусту. МедикФорум выяснил, в чем же польза этого овоща.

Нет абсолютно никаких сомнений в том, что и красный, и зеленый овощ - это здоровый выбор с антиоксидантами, витаминами и минералами. Но в то время как зеленый - это популярный вариант, красный более ценится экспертами. И вот почему.

1. Больше витамина А

Красная капуста может обеспечить вам в 10 раз больше витамина А, чем вы можете получить из зеленой капусты. Оба сорта в дополнение к витамину А богаты бета-каротином, зеаксантином и лютеином. Эти вещества могут обеспечить следующие преимущества:

• поддержка вашего зрения;

• поддержание здоровой кожи;

• укрепление иммунной системы;

• борьба с закислением в глазах.

2. Больше витамина С

Красная капуста также более богата на витамин С, нежели ее белая родственница.

Этот витамин важен для здоровья, поскольку он действует как антиоксидант в организме, чтобы предотвратить вред от окисления. Витамин C также помогает в производстве коллагена,

поэтому заживление ран происходит быстрее, и ваша кожа становится сильнее.

3. Больше железа

В красной капусте больше железа, чем в зеленой: 0,7 мг против 0,4 мг. Железо является важной частью миоглобина. Миоглобин – это белок, который сохраняет кислород как в скелетных мышцах, так и в сердце. Существуют также ферменты и белки, процессы синтеза ДНК и получения энергии в которых зависят от железа. Ваше тело может также сражаться с вирусами лучше, если в нем есть достаточно железа.

4. Может бороться со многими заболеваниями

Зеленая и другие сорта капусты могут помочь вам быть здоровыми благодаря их богатству питательных витаминов. Однако

красная капуста имеет больше антиоксидантов и может обеспечить вам больше защиты от воспаления. Это идеальная еда для людей с артритом и подагрой.

Красная капуста может также предложить вам больше преимуществ, и наиболее известное – ее способность уменьшать риск злокачественных новообразований в следующих органах:

• молочные железы;

• печень;

• легкие;

• яичники;

• толстая кишка.

Красная капуста также улучшает работу пищеварительной системы, а это означает, что у вас не будет таких проблем, как:

• синдром раздраженной толстой кишки (IBS);

• хроническая слабость;

• пептические язвы;

• дивертикулит.

Красная капуста также намного лучше справляется с аллергией. Поэтому если вы хотите повысить свою способность бороться с простудой, лихорадкой и гриппом, выберите красную капусту.