Названы полезные продукты, которые опасно употреблять натощак

По мнению ученых, полезные продукты, съеденные на голодный желудок, в лучшем случае не дадут эффекта полезности для организма, а могут привести и к неприятным последствиям.

Йогурты. Молочнокислые продукты полезны прежде всего своими бактериями. Но при употреблении натощак йогурт или кефир не принесет никакой пользы, так как содержащаяся в желудке соляная кислота уничтожит полезные бактерии, приводится мнение специалистов в журнале «Домашний Очаг».

Помидоры. Их употребление на пустой желудок

повышает его кислотность из-за большого содержания дубильных веществ в составе помидоров. Следствием такого процесса может стать развитие болезней органов ЖКТ - гастрита, панкреатита, колита.

Бананы. Попав в пустой желудок, эти фрукты вызывают резкое повышение уровня магния, что может неблагоприятно сказаться на работе сердца.

Груши. В грушах слишком высоко содержание грубых волокон.

В целом для пищеварения это даже хорошо, но есть натощак груши опасно – избыток грубых волокон способен травмировать слизистую желудка.

Цитрусовые. Насыщенные кислотами цитрусовые плоды могут спровоцировать банальную изжогу, а также гастрит.

Кофе. Этот напиток - стимулятор для желудка, заставляющий его производить больше кислоты. Привычка пить кофе натощак серьезно повышает риск изжоги и повреждений слизистой желудка, а кроме того - ведет к снижению производства серотонина, что способствует появлению депрессивных состояний.