Как заполучить плоский живот без спортзала

Это мечта всех женщин без исключения – иметь подтянутое тело и плоский живот без изнурительных тренировок. Оказывается, возможно и такое.

Стремительно приближающееся лето заставляет многих критически оценивать собственную фигуру. Можно ли стать более подтянутым к пляжному сезону, если времени на спортзал нет? Специалисты на этот вопрос отвечают утвердительно.

По словам фитнес-тренера Елены Титовой, существует вид физических нагрузок без активного движения – так называемая изометрическая гимнастика. Такая гимнастика позволяет держать мышцы в тонусе, даже не посещая спортзал.

«Вдохните, максимально втянув живот, и сосчитайте до 30 - затем выдохните. Повторите 20-30 раз.

Если проделывать эту манипуляцию минимум 5-7 раз в день, этого будет достаточно, чтобы привести мускулы в тонус, устроив своему телу небольшую тренировку»,

- рассказала Елена Титова в интервью КП.

Другой эксперт, ортопед-травматолог Сергей Горячев, посоветовал всегда следить за осанкой. Неправильная осанка, по словам врача, ослабляет мышцы спины и косые мышцы живота, делая фигуру менее спортивной.

«Каждый день выполняйте следующее упражнение:

каждый раз, когда увидите зеркало, распрямляйте плечи, поднимайте подбородок, вытягивайте шею вверх и несите свою спину прямо и гордо»,

- поделился советом специалист.

Кроме того, для подтянутого тела очень полезно пить зеленый чай. Этот напиток отличается мочегонным действием, что «подсушивает» ткани и делает живот менее рыхлым.

Не забывайте и о том, что рыхлости тела способствует переизбыток простых углеводов в рационе питании.

Если очень хочется выглядеть стройнее, нужно максимально сократить употребление белого хлеба, сдобной выпечки, шлифованного белого риса, макарон,

- вместо этого есть больше клетчатки и белков.