Чего нужно избегать до и после пластики

Опытные пластические хирурги из США рассказали о главных вещах, которых следует избегать как до, так и после пластических операций. Только в этом случае их результативность будет высокой и соответствующей ожиданиям пациентов.

Источники никотина. Воздействия никотина на организм необходимо избегать как до, так и после пластической хирургии. Если вы курите сигареты или вдыхаете пар посредством электронных гаджетов, содержащих никотин, то тем самым подвергаете себя опасности.

Дело в том, что никотин подрывает натуральные заживляющие силы организма. Он может негативно воздействовать на иммунную систему и сужать кровеносные сосуды, что приведет к смерти тканей, а также повысит уязвимость перед серьезными инфекциями.

Необходимо воздерживаться даже от продуктов, которые используются для отказа от курения, включая пластыри и жевательные резинки с никотином. Все они могут вызывать осложнения после пластических операций в процессе заживления ран.

Источники пищи. Существуют определенные напитки, которые не рекомендуется употреблять после операции. А вот воду необходимо пить в больших количествах как до, так и после хирургического вмешательства. Откажитесь от всех напитков с алкоголем за одну неделю до операции и в течение недели после. Это касается и красного вина, из-за которого увеличивается объем синяков на теле.

Зеленый чай является хорошим антиоксидантом, но он увеличивает артериальное давление, ритм сердцебиения и негативно влияет на работу лекарств для анестезии, поэтому от него тоже надо отказаться за две недели до и в течение двух недель после операции.

Ограничьте употребление кофе, поскольку кофеин сужает кровеносные сосуды, также увеличивая артериальное давление и ритм сердца. Избегайте фруктов и овощей с большим количеством волокон, поскольку, чем меньше пищи находится у вас в пищеварительной системе перед операцией, тем лучше.

Пищевые добавки. Определенное количество минералов и витаминов негативно влияет на процессы восстановления.

Откажитесь на время от употребления витамина Е, который является антикоагулянтом, который опасен после операций. Многие мультивитамины содержат этот витамин. Пищевые добавки с рыбьим жиром увеличивают образование синяков и кровотечений.

Вообще не употребляйте никаких лекарств до и после пластических операций без консультации с вашим хирургом. Это касается даже таких простых таблеток, как аспирин.