Среди популярных витаминов нашлись полезный и смертельно опасный

Канадские ученые, представляющие Университет Торонто, стали авторами обширного исследования о влиянии на здоровье популярных витаминов и минералов. Относительно полезности этих веществ научными специалистами были сделаны любопытные выводы.

Авторы проекта проанализировали ту информацию, которой научная литература пополнилась за последние пять лет: эти сведения касались использования витаминов A, B1, B2, B3, B6, B9, C, D и Е. Общий вывод, к которому исследователи пришли в итоге, звучит так: большинство популярных витаминов и минералов не оказывают заметного влияния на здоровье.

«Мультивитамины, а также витамины C, D и кальций никак не влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов, инсультов или ранней смерти. Прием этих препаратов не приносит вреда, но и пользы никакой от них нет»,

- процитировал авторов работы The Daily Mirror.

Только один витамин из обширного списка был позитивно оценен учеными.

«Если говорить о доказанной полезности, то пока этим может отличиться лишь фолиевая кислота, также известная как витамин B9. Регулярный прием этого вещества снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта», - констатировали сотрудники Университета Торонто.

Исследователи подчеркнули:

не нужно назначать себе и принимать витамины самостоятельно, «для профилактики». Если хочется получать больше полезных микроэлементов, то гораздо эффективнее употреблять здоровую еду,

убеждены они.

По словам ученых, наблюдения за приемом популярных витаминов демонстрируют слишком незначительное количество положительных отзывов. Прием витамина B3 и антиоксидантов и вовсе коррелирует с небольшим приростом риска ранней смерти, констатировали специалисты.