Конец кариесу! Зубную эмаль скоро можно будет вырастить искусственно

Зубную эмаль в недалеком будущем можно будет регенерировать, что предотвратит проблемы кариеса, повышенной чувствительности зубов, зубной боли и даже их выпадения. С таким удивительным заявлением выступили ученые из Queen Mary University of London.

Значительное количество болезней полости рта связано с нарушением зубной эмали. В частности, из-за этих нарушений повышается чувствительность зубов, а человеку становится больно принимать горячую или холодную пищу. Зуб с разрушенной эмалью и сам гораздо быстрее разрушается, вызывая сильные боли и со временем выпадая из десны. Британские ученые разработали новый способ выращивания минерализованных материалов, которые можно использовать в регенерации твердых тканей вроде зубной эмали и костей.

Эмаль покрывает наружную часть зуба, являясь самой твердой тканью в теле, способной выдерживать силу укуса, воздействие разного рода кислотных продуктов и напитков, а также экстремальные температуры. К сожалению, в отличие от других тканей нашего организма, эмаль не способна сама себя регенерировать в том случае, если она разрушается или истончается. Именно поэтому поиск способов сохранения и восстановления эмали уже давно ведется стоматологами.

Эмаль помогает нашим зубам функционировать большую часть нашей жизни. Исследование показало, что новый подход может создавать материал с удивительной точностью, и он будет вести себя абсолютно так же, как и полноценная зубная эмаль. Материал можно будет использовать для решения целого ряда проблем с зубами, включая предотвращение и лечение кариеса, а также повышенной чувствительности зубов. Процесс регенерации эмали будет выглядеть так. Вначале особая белковая матрица накладывается на внешнюю часть зуба. Затем в неё добавляют минералы, которые естественным образом присутствуют в слюне, включая кальций и фосфаты в форме кристаллов. Эти кристаллы и позволят эмали начать повторный рост