Польза бананов зависит от их цвета

Бананы полезны, и, вопреки расхожему стереотипу, употреблять их можно даже тем, кто сидит на диете. Но ученые оговариваются: свойства самого известного по всему миру тропического плода напрямую зависят от его цвета.

Зеленые бананы. Именно такие, немного недозревшие бананы представляют собой ценный продукт с диетической точки зрения. В них содержится неперевариваемый крахмал, употребление которого увеличивает объем полезных бактерий в кишечной микрофлоре и снижает таким образом риск развития рака толстой кишки.

Помимо этого

зеленые бананы активизируют производство организмом гормона глюкагона, который повышает скорость обмена веществ. Еще в зеленых бананах много калия, способствующего нормализации кровяного давления и крайне полезного для сердца.

Желтые бананы. Их плоды богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждающего их оксиления, повышают потенциал иммунной защиты.

Употребление ярко желтых бананов стимулирует мозг к выработке дофамина, защищающего человека от развития нейродегенеративных процессов, нарушений психики и бессонницы.

Желтые бананы – великолепный источник углеводов, обеспечивающих тело человека нужной энергией для активного осуществления всех процессов. Эти бананы богаты магнием и калием, что способствует улучшению состояния сердечно–сосудистой системы,

снижает риск появления инфаркта, атеросклероза.

Коричневые бананы. Спелые бананы коричневого цвета содержат в себе больше сахара, но это делает их более легкими в усвоении. Кроме того, триптофан в коричневых бананах помогает человеку побороть депрессию и бессонницу.

Самое удивительное: в бананах, которые уже начинают чернеть, вырабатывается мощный антиоксидант, способный бороться даже с раковыми клетками. Главное при этом, чтобы не чернела мякоть.