4 здоровых продукта, которые могут быть очень вредны

Данные, полученные при проведении ряда последних исследований, свидетельствуют: здоровые продукты могут вызывать нежелательные реакции в организме и ухудшать самочувствие.

Красное вино. Этот напиток отличается высоким содержанием антиоксидантных компонентов полифенолов, чье полезное действие на сосуды уже не раз подтверждалось экспериментами. Но полифенолы также могут провоцировать мигрень – и для этого достаточно выпить всего бокал вина.

По словам российского врача-иммунолога Елены Миловидовой,

диоксид серы, который присутствует в вине, запускает механизмы приступа бронхиальной астмы. К счастью, он улетучивается после откупоривания бутылки, поэтому после открытия вино лучше пить не сразу, а немного выждав.

Рис. Сотрудники Гарвардской школы общественного здоровья обнаружили: люди, которые употребляют белый рис чаще 3-4 раз в неделю, на 10% чаще рискуют заболеть сахарным диабетом 2-го типа. Этот рис значительно обработан и лишен множества микроэлементов, при этом он богат быстрыми углеводами, которые делают гликемический индекс продукта высоким, что означает: после его употребления в крови резко повышается уровень глюкозы.

Мед. Даже самый хороший мед обладает довольно высоким гликемическим индексом, а по способности портить зубную эмаль, утверждает московский врач-стоматолог Виктор Елисеев, мед даже превосходит сахар, поскольку является вязким и прилипчивым продуктом.

Также всегда нужно помнить о том, что

при температуре выше 45 градусов молекулярная структура меда разрушается, а при температуре больше 60-80 градусов и вовсе образуется вещество оксиметилфурфурол – потенциальный канцероген для печени.

Овсянка. Овсяная крупа содержит фитиновую кислоту, тормозящую усвоения кальция в кишечнике. Поэтому употреблять ее ежедневно не следует. Особенно опасна овсянка в этом плане для женщин старше 45-50 лет – в этом возрасте повышается риск остеопороза.