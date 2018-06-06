Ни мяса, ни соли, ни хлеба: как Варнава умудряется прокормить свои «175 см живого роста»

На днях 33-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась с поклонниками секретами своей стройности: телезвезда поведала, как она питается, чтобы быть в форме.

Преданные фанаты еще помнят аппетитные формы Екатерины Варнавы, которыми она могла похвастать несколько лет назад. Однако некоторое время спустя из пышногрудой брюнетки секс-символ Comedy Woman превратилась в невероятно стройную блондинку.

В то время как одни поклонники с тоской вспоминают соблазнительные округлости знаменитости, другие восхищаются ее преображением.

Фолловеры регулярно забрасывают актрису вопросами о том, как ей удалось так феноменально похудеть.

8 июня Варнава опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала подписчикам, как она питается, чтобы оставаться стройной. Во-первых, телезвезда уверила, что ест она вкусно и много.

«175 сантиметров живого роста надо еще прокормить!» - шутит актриса.

Звезда призналась, что не ест мясо, рыбу и птицу. Однако и стопроцентной вегетарианкой ее не назовешь: иногда она может побаловать себя творогом и яйцами.

По словам Екатерины, в течение дня она ест совсем чуть-чуть, но ближе к вечеру ее одолевает чувство голода.

Ужинает Варнава не позже 18-19 часов - как правило, овощным салатом или теми же овощами на пару.

На такой режим питания актриса переходила постепенно. Сложнее всего ей было отказаться от хлеба, острого и соленого.

Чтобы закрепить результат, участница шоу Comedy Woman занимается танцами.