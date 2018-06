Ни мяса, ни соли, ни хлеба: как Варнава умудряется прокормить свои «175 см живого роста»

Ciao, прекрасные! как и обещала, небольшой постец по поводу питания: что я ем, в каком количестве..и вообще - ЕМ ЛИ Я😂😂😂😂 Итак! Конечно, я ем😂 Причём нормально! 1,75 живого роста надо ещё прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец-иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем (почему? могу рассказать в прямом эфире, если всё-таки он вам нужен). Вот мой рацион на мой обычный многообещающий день😂 Утро. Стакан тёплой воды, потом завтрак: чашка американо (желательно хорошего😂, хотя растворимчик тоже бывает), творог, грецкие орехи, ягода или мёд (ОДНА ЛОЖКА) - всего понемногу. Обед. Например, вчера был сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат (цукини, перец, огурцы с оливковым маслом). Ужин. Вот где самое интересное! К вечеру организм хочет ЖРАТЬ НЕИСТОВО (у меня ужин случается редко из-за занятости), но если случается, то не позднее 6-7 часов и, как правило, это овощи либо в салате, либо на пару. ЧТО ВАЖНО! Всё, дорогие мои, очень индивидуально👆🏽Нельзя просто взять и начать резко ограничивать себя в еде.. и я ни в коем случае не говорю делать, как я. Поверьте, к этому я пришла не сразу ...очень постепенно, в течение нескольких лет👆🏽👆🏽 Например, хлеб обожаю, но отучила себя от этой привычки, сладкое никогда не любила (замена фруктами бээээшенаЯ), вот с соленым конфуз - люблю, мазафака, и соленое, и острое... но борюсь😂 Мне сейчас комфортно - и я считаю, это важно, когда выстраиваешь свой рацион. Еще есть моменты, что полезно, а что нет.. но тут необходимо пообщаться с профессионалом, диетологом, например. Он вам поможет выстроить грамотный режим питания без ущерба здоровью. У меня получилось этим постом «утолить» ваш интерес вокруг моего питания... хотя бы немного??😊😊😊 ⠀ Org: @va.day Ph: @bulavina Dress: @alexveil_official Muah: @elvirariabtseva_makeup

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Jun 8, 2018 at 5:04am PDT