В Латвии проведено масштабное клиническое исследование в области стоматологии

В мае завершилось масштабное клиническое исследование в области дентальной имплантологии, проводимое в Латвии лидером по производству зубных имплантатов – швейцарской компанией Straumann. Целью исследования была оценка преимуществ протезирования для восстановления полного зубного ряда с использованием креплений Novaloc, разработанных по новейшей технологии.

Исследование проходило в несколько этапов на протяжении полутора лет на базе Института стоматологии Рижского университета им. Страдиня и стоматологической клиники Adenta. Латвия как площадка для подобного научного эксперимента была выбрана впервые наравне с Польшей, Францией, Италией, Испанией, Германией и другими странами.

«Вклад компании Straumann и проведение подобного исследования в Латвии – безусловно, признание высокого уровня нашей стоматологии и профессионализма местных специалистов. Хотелось бы подчеркнуть, что

у нас определенно имеются все соответствующие ресурсы для проведения любых стоматологических операций. Этот факт подтверждает и большое количество пациентов из других стран, ежегодно приезжающих к нам лечиться»,

– рассказала сертифицированный протезист Института стоматологии Илзе Индриксоне.

В исследовании приняли участие 20 пациентов в возрасте от 43 до 77 лет. Всем им была проведена операция по вживлению 2 имплантатов в нижнюю челюсть с полным отсутствием зубов, далее десяти из них были установлены съемные протезы с использованием новейших креплений Novaloc, а остальным десяти – с креплениями Locator, широко используемыми во всем мире до сих пор. Через 6 месяцев пациентам было предложено сравнить способы протезирования – одной группе заменили крепления Novaloc на Locator, а другой - наоборот. На протяжении всего хода исследования пациенты находились под тщательным наблюдением специалистов, которые отмечали все нюансы и сравнивали необходимые показатели.

В мае этого года исследование подошло к своему заключительному этапу, во время которого были получены окончательные результаты и пациенты, принимавшие участие в уникальном проекте, поделились своими ощущениями. Проведенный опрос показал, что латвийцы новую технологию оценили крайне положительно.

Новые крепления Novaloc разработаны с применением самых новейших технологий: они изготовлены из нового сплава износостойких материалов, имеют новый дизайн деталей, позволяющий применять их в самых сложных клинических случаях, и имеют специальное покрытие, которое уменьшает абразивный износ в 10 раз.

«Благодаря новым имплантатам я чувствую себя просто прекрасно», – рассказал Ансис, являющийся одним из самых пожилых участников исследования. До операции у него отсутствовала большая часть зубов, и Ансис использовал съемную пластинку.

Пациент отметил, что новое решение позволяет протезам держаться во рту гораздо стабильнее, и сегодня мужчина больше не испытывает дискомфорт во время разговоров и при употреблении пищи.

По словам Ансиса процесс вживления имплантатов и послеоперационный период прошли практически безболезненно, а дискомфорт был минимальным.

«До операции у меня была тяжелая форма парадонтоза – зубы очень шатались. Теперь я могу без боли говорить, есть и улыбаться», – рассказала участница исследования Тамара, также отметив, что система Novaloc не только удобнее предыдущей, но и легче поддается очищению – на ней меньше скапливается налет.

Многие из участников исследования уже забыли о самой операции и описывают ее как легкую и безболезненную процедуру. Также все пациенты признали, что новая разработка Straumann помогла им ощутить себя более уверенно.

Среди плюсов новой системы подтвердились и более удобное и прочное крепление, а также менее интенсивное образование налета.

Сертифицированный протезист Линардс Гриезнис подтвердил, что врачи справились со всеми поставленными задачами, и выразил уверенность в том, что новые крепления Novaloc в Латвии завоюют популярность.

«В Латвии очень актуальны проблемы выпадения и отсутствия зубов, поэтому конструкция протеза, держащаяся на двух-четырех имплантатах, является оптимальным решением. Новое крепление, на мой взгляд, облегчит пациентам уход за протезами. Его обновленный дизайн не дает остаткам пищи скапливаться, а инновационный материал, из которого сделана система, является более износостойким», – отметил Гриезнис.

Руководитель Клиники имплантологии Стоматологического института доктор Паулс Витолс и руководитель стоматологческой клиники Adenta доктор Виктор Авкштолс также подтвердили свои наблюдения о том, что новые крепления Novaloc уменьшают скапливание налета.

Специалисты информируют, что

при полном отсутствии зубов установка прочно закрепленного протеза при помощи всего двух имплантатов является одним из рекомендуемых способов решения проблемы, которое непременно повлечет за собой улучшение качества жизни пациентов.

Новейшая разработка компании Straumann позволила усовершенствовать данную возможность.

Компания Straumann в сотрудничестве со стоматологическими клиниками Латвии продолжает серию бесплатных лекций обо всех возможных современных способах лечения различных клинических ситуаций: при отсутствии одного, нескольких или при полном отсутствии зубов.

Очередная лекция в сотрудничестве со стоматологом Дайгой Вейтe пройдет 13 июня в 17:30 в Лиепае, в Лиепайском доме латышского общества (Rožu laukums 5/6).

Регистрация по телефону 22328390, э-почте rozu31@inbox.lv или в Интернете на straumann.lv.

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