«Али я не царица?!»: Елена Малышева продемонстрировала результат экстремального похудения

Не так давно 57-летняя российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева шокировала Интернет-пользователей, рассказав о своем дневном рационе. Оказалось, она устроила себе марафон экстремального похудения.
На днях руководитель и ведущая передачи «Жить здорово!» показала, каких результатов ей удалось достичь. Смотрите видео!
Подробная хронология 10-дневного диетического марафона Елены Малышевой - в видео ниже:
Начинаю 10 дневный марафон по снижению веса. Улыбайся и терпи! Это принцип жизни на эти 10 дней. Каждый день буду показывать вам что я делаю. Сегодня на весь день – пять зелёных коктейлей. Готовлю их из 375 г зелени и полутора литров простой воды. Все делю на пять порций. Это моя еда. Вода без ограничений. Подробности в прямых Эфирах.
-1 кг 600 г! Это за вчерашний день вот точный состав моего вчерашнего дня: 375 г травы любой смешанной с полуторами литрами воды плюс туда же было добавлено одно яблоко. Общая калорийность вчерашнего дня получилось 135 ккал. За вчерашний день я выпила две чашки кофе с капли молока калорийность кофе две ккал в 100 г. Калорийность молока, которые я добавила – 37 ккал в 100 г я добавила примерно 30 г. Это 12 ккал. Таким образом калорийность вчерашнего дня примерно 185 ккал. Я все выдержала! Кушать не хотелось! Говорила себе только одно: улыбайся и терпи! Сегодня в моем меню: 200 г мякоти куриных бедрышек (370 ккал), 200 г капусты кейл или кале(100 ккал), 250 г. Брокколи (85 ккал) и 360 г. Цветной капусты (90 ккал). Всего 645 ккал. Объедаловка!!! Голода нет. Если вы хотите знать какой у меня вес и как я худею, заходите в мой аккаунт на сайте dietamalyshevoy.ru
За вчерашний день -0 кг это нормально. Организм не может все время терять. После большой потери он задерживает в организме все. Поэтому не ждите обвального снижение веса. Сегодня у меня две пачки йогурта греческого по 140 г. То есть 280 ккал, в 100 граммах 66 ккал, то есть калорийность дня 184 ккал. Это практически голод. Всем советую, если вас что-то тревожит поговорите с вашим доктором. А ещё лучше купите диету Елены Малышевой. Это правильное сбалансированное питание, на котором вы будете терять 4 – 6 кг в месяц
Рано утром разместила свой пост. Но что-то случилось с Instagram. Какие-то неполадки. Поэтому пост многие не видят. Размещаем пост повторно: У меня -1 кг 200 г. Я понимаю, что это в основном вода. Я также понимаю что при таком способе снижения веса очень быстро вес может вернуться. Я все понимаю! Но мне нужно влезть в платье! Мой сегодняшний день будет таким: курица тушеная с луком 200 г (400 ккал), суп – уха из моей диеты (50 ккал), 800 г свежих помидоров (открываетс(50 ккал), 800 г свежих помидоров ( 160 ккал). Итого: 610 ккал. Обязательно посоветуйтесь с вашим врачом, нужно ли вам это.
-400 г за вчерашний день! Улыбаюсь и терплю! Пью каждый раз, когда думаю о еде! Сегодня: омлет из двух яиц с каплей молока (150 ккал), 100 г курица тушеная с луком (200 ккал), 800 г красных помидоров (160 ккал). Не забудьте посоветоваться с врачом. Общая калорийность дня 510 ккал. Улыбаюсь и терплю!
-0 кг 0 г! Это норма! Сегодня последний день с курицей. 200 г курица тушеная с луком – 400 ккал, 600 г Огурцов – 90 ккал, 200 г помидоров – 80 ккал. Чай и вода. Я Голода не испытываю. Сама не знаю почему. Может быть из-за ответственности перед вами. 12-го будем решать что делать с платьем. Покажу вам всё. Сейчас думаю объявлять абсолютно голодные дни на воде и чае или нет. Улыбаюсь и терплю! Совет для вас поговорить с врачом остается.
Отвечаю всем, кто спрашивает почему я не ем свою Диету - Диету Елены Малышевой. Диета Елены Малышевой – это набор готовой еды для снижения веса. Набор расчитан на один месяц. Каждый день не меньше четырёх приемов пищи. Это идеальное, вкусное, правильное, разнообразное сбалансированное питание. оно дает возможность худеть на 4-6 кг в месяц. А МНЕ НАДО ПОХУДЕТЬ НА 5 КГ ЗА 10 ДНЕЙ!!! Вот почему я взялась за себя так жестко. Но, как только закончу, съем картофельную запеканку с мясом из моей Диеты!!! а пока…УЛЫБАЮСЬ И ТЕРПЛЮ😊!!! Для тех, кто хочет есть и худеть: чтобы заказать диету, вы должны позвонить по телефону: 8(800)555-3044. Или зайти на сайт: dietamalyshevoy.ru
Потеря веса 0 кг! Сегодня только вода и чай. Для того чтобы не снижался сахар в крови на целый день у меня будет одно яблоко весом 120 г. Калорийность 60 ккал. Яблоки, как и все фрукты содержат Сахар. Поэтому я хитроумно буду извлекать сахар из яблочка. Можно использовать просто сахар 3 чайных ложки в день. Всем посоветоваться с врачом!!! Со своим!!!