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«Али я не царица?!»: Елена Малышева продемонстрировала результат экстремального похудения

Русский TVNET/woman.ru
Фото:

Не так давно 57-летняя российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева шокировала Интернет-пользователей, рассказав о своем дневном рационе. Оказалось, она устроила себе марафон экстремального похудения.

На днях руководитель и ведущая передачи «Жить здорово!» показала, каких результатов ей удалось достичь. Смотрите видео!

Али я не царица?!?!?!?!

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Подробная хронология 10-дневного диетического марафона Елены Малышевой - в видео ниже:

-1 кг 600 г! Это за вчерашний день вот точный состав моего вчерашнего дня: 375 г травы любой смешанной с полуторами литрами воды плюс туда же было добавлено одно яблоко. Общая калорийность вчерашнего дня получилось 135 ккал. За вчерашний день я выпила две чашки кофе с капли молока калорийность кофе две ккал в 100 г. Калорийность молока, которые я добавила – 37 ккал в 100 г я добавила примерно 30 г. Это 12 ккал. Таким образом калорийность вчерашнего дня примерно 185 ккал. Я все выдержала! Кушать не хотелось! Говорила себе только одно: улыбайся и терпи! Сегодня в моем меню: 200 г мякоти куриных бедрышек (370 ккал), 200 г капусты кейл или кале(100 ккал), 250 г. Брокколи (85 ккал) и 360 г. Цветной капусты (90 ккал). Всего 645 ккал. Объедаловка!!! Голода нет. Если вы хотите знать какой у меня вес и как я худею, заходите в мой аккаунт на сайте dietamalyshevoy.ru

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on

За вчерашний день -0 кг это нормально. Организм не может все время терять. После большой потери он задерживает в организме все. Поэтому не ждите обвального снижение веса. Сегодня у меня две пачки йогурта греческого по 140 г. То есть 280 ккал, в 100 граммах 66 ккал, то есть калорийность дня 184 ккал. Это практически голод. Всем советую, если вас что-то тревожит поговорите с вашим доктором. А ещё лучше купите диету Елены Малышевой. Это правильное сбалансированное питание, на котором вы будете терять 4 – 6 кг в месяц

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on

Рано утром разместила свой пост. Но что-то случилось с Instagram. Какие-то неполадки. Поэтому пост многие не видят. Размещаем пост повторно: У меня -1 кг 200 г. Я понимаю, что это в основном вода. Я также понимаю что при таком способе снижения веса очень быстро вес может вернуться. Я все понимаю! Но мне нужно влезть в платье! Мой сегодняшний день будет таким: курица тушеная с луком 200 г (400 ккал), суп – уха из моей диеты (50 ккал), 800 г свежих помидоров (открываетс(50 ккал), 800 г свежих помидоров ( 160 ккал). Итого: 610 ккал. Обязательно посоветуйтесь с вашим врачом, нужно ли вам это.

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on

-0 кг 0 г! Это норма! Сегодня последний день с курицей. 200 г курица тушеная с луком – 400 ккал, 600 г Огурцов – 90 ккал, 200 г помидоров – 80 ккал. Чай и вода. Я Голода не испытываю. Сама не знаю почему. Может быть из-за ответственности перед вами. 12-го будем решать что делать с платьем. Покажу вам всё. Сейчас думаю объявлять абсолютно голодные дни на воде и чае или нет. Улыбаюсь и терплю! Совет для вас поговорить с врачом остается.

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on

Отвечаю всем, кто спрашивает почему я не ем свою Диету - Диету Елены Малышевой. Диета Елены Малышевой – это набор готовой еды для снижения веса. Набор расчитан на один месяц. Каждый день не меньше четырёх приемов пищи. Это идеальное, вкусное, правильное, разнообразное сбалансированное питание. оно дает возможность худеть на 4-6 кг в месяц. А МНЕ НАДО ПОХУДЕТЬ НА 5 КГ ЗА 10 ДНЕЙ!!! Вот почему я взялась за себя так жестко. Но, как только закончу, съем картофельную запеканку с мясом из моей Диеты!!! а пока…УЛЫБАЮСЬ И ТЕРПЛЮ😊!!! Для тех, кто хочет есть и худеть: чтобы заказать диету, вы должны позвонить по телефону: 8(800)555-3044. Или зайти на сайт: dietamalyshevoy.ru

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on

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