57-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет своей стройности

На днях известная российская телеведущая и просто красивая женщина Лариса Вербицкая опубликовала в Instagram большой пост о том, как сделать процесс похудения приятным, полезным и эффективным.

Поклонники Ларисы Вербицкой постоянно задают вопросы о том, как ей удается оставаться в такой прекрасной форме.

14 июня телеведущая подробно описала свое питание и рассказала, от каких продуктов отказалась давным-давно.

Оказывается,

звезда не ест мучное, жирное, сладкое и копчености, а также не употребляет алкоголь. Из круп позволяет себе только гречку и овсянку на завтрак.

«Один небольшой фрукт — раз в день или горсть ягод в первой половине дня. Нельзя — макароны, остальные крупы, горох, бобовые, кукурузу, морковь, свеклу. Можно — иногда коричневый рис, овощи (включая зеленый горошек, стручковую фасоль) и молочные продуты, но не жирные», — написала Лариса.

Также в рационе Ларисы — рыба, морепродукты и нежирное мясо, приготовленное на гриле, в мультиварке или духовке. Главное правило — есть пять-шесть раз в день маленькими порциями

(по 120-150 граммов за один прием пищи). Можно пить воду, травяные настои и кофе, но только одну чашку с утра. Из фруктов разрешены все, кроме бананов и винограда.

«Сухофрукты можно, но вместо фрукта, то есть 4-5 штучек. Яйца можно. Соли — минимум. Можно есть супы, но нежирные, на некрепком бульоне, без круп, картошки и зажарки», — добавила телеведущая.

На ночь Вербицкая рекомендует есть творог или рыбу, причем за три часа до сна. От кисломолочных продуктов она советует отказаться, так как они вызывают брожение.

По словам Ларисы, чтобы привыкнуть к такому режиму питания, потребуется около недели, а полная перестройка организма произойдет на 21-й день. Сама Вербицкая увидела первые результаты уже через пять дней.