Фитнес от А до Я: Как выбрать тренера?

Если вы хотите получить быстрый и эффективный результат, то задумаетесь: «А не стоит ли воспользоваться услугами персонального тренера?». В этой статье мы разберем все «за» и «против» такого подхода.

Для начала попробуйте ответить на 6 вопросов:

1) В чем разница между базовыми и изолирующими упражнениями? Как и когда их нужно применять?

2) В каких случаях тренируют все тело за тренировку, а когда по частям?

3) В чем отличие тренинга мужчин и женщин?

4) Чем отличается воздействие нагрузки при приседаниях «сумо» от классических?

5) Для чего нужны упражнения во взрывном темпе?

6) Как отличается питание для достижения разных целей?

Если у вас вызвал затруднение хотя бы 1 из первых 3 вопросов, то тренер вам необходим. Опыта и знаний у вас нет, поэтому самостоятельно тренироваться вы не готовы.

Необходимый минимум – провести несколько тренировок со специалистом, чтобы освоить правильную технику движений и составить план занятий на ближайшие пару месяцев. В будущем план можно корректировать.

Если ответы на первые вопросы для вас очевидны, наверно, какой-то опыт у вас есть. Вопросы с 4-го по 6-й – это уже более продвинутый уровень. Если вы задумались, возможно, вам стоит взять несколько уроков для повышения квалификации и углубления своих знаний.

Теперь будем разбирать все «за» и «против». Наверное, единственный аргумент против занятий с тренером – это более высокая стоимость занятий. Поэтому многие новички думают, что им это не по карману. Позиция понятна, разберем насколько она обоснованна.

Да, занятия с тренером обойдутся значительно дороже. Но если своего опыта нет, то лучше воспользоваться помощью специалиста.

Тренироваться самостоятельно – это почти то же самое, что заниматься самолечением. Мы во всех сферах, когда не разбираемся сами, идем к специалисту: врачу, механику, электрику, сантехнику. Здесь то же самое.

Конечно, можно пробовать освоить все самостоятельно, но вы рискуете потерять много времени зря и получить травмы. Если бюджет ограничен, то самый разумный выход – взять 5-6 совместных тренировок и составить план, что делать. Такую инвестицию может себе позволить практически каждый.

FOTO: из личного архива/@andrewpoplavskycom

В каких случаях стоит заниматься с тренером более продвинутым атлетам?

1. Возможно, вы можете тренироваться самостоятельно и добиваетесь целей, но хотите попробовать что-то совершенно новое. Имеет смысл воспользоваться помощью того, кто имеет навык.

2. Хотите первый раз поучаствовать в соревнованиях. Если этого не делали, то без помощи соревнующегося атлета результат будет не очень. Выйти на пик формы за конкретный срок – это задача, где много нюансов, которыми вы раньше не интересовались.

3. У вас хорошие результаты, но прогресс замедлился или остановился.

4. После травмы – чем тяжелее травма, тем на больший срок можно выпасть из процесса и тем осторожнее нужно возвращаться.

Теперь разберем критерии выбора специалиста. Рассмотрим, что важно, а что – нет.

Чем более специфическая задача, тем сложнее подобрать того, кто поможет вам добиться ваших целей. Критерий отбора прост – тренер должен сталкиваться с такими, а лучше – специализироваться на них. Как пример – наверное,

если женщине нужно вернуть форму после рождения ребенка, то тренер-женщина, мать двоих детей будет более надежным советником, чем 25-летняя девочка, которая прошла обучение, даже если она является выступающей спортсменкой.

Выбрать тренера мужчину или женщину? Не думаю, что пол является определяющим фактором – скорее, это вопрос предпочтений. Главное, чтобы с тренером было комфортно.

Должен ли тренер выглядеть как модель из спортивного журнала? Внешний вид тренера говорит о том, как он может тренировать себя, это не показывает его уровень как тренера. Лучше, если его ученики выглядят как с картинки.

Должен ли тренер иметь опыт участия в соревнованиях? Если вы хотите участвовать, то тогда выбирайте того, кто такой опыт имеет. Соревнования – вещь специфическая, без практического опыта не получится подготовить продвинутого атлета.

Какие факторы говорят за тренера? На что обратить внимание? Спросите, что он осваивал последним.

Хороший специалист регулярно развивается и старается получать новые знания и навыки. Всегда лучше работать с тем, кто растет и двигается вперед, чем с тем, кто считает, что он все знает.

Следующий фактор – тренер должен осведомиться о вашем здоровье, желательно провести тестирование, чтобы было понятно, какую нагрузку вы можете использовать. Также он должен узнать ваш опыт занятий, ваши цели и возможности. После этого предложить варианты достижения результатов.

Еще один фактор, который говорит о специалисте с положительной стороны – это отслеживание вашего прогресса.

До начала занятий нужно провести замеры тела, взвеситься и сделать фото «до». Периодически проводить контрольные замеры, чтобы видеть, как прогрессирует подопечный.

То же касается и показателей в упражнениях. К сожалению, сейчас мало кто это делает.

Сегодня мы обсудили, что влияет на выбор тренера. Конечно, главный критерий специалиста –добиваетесь ли вы своих целей, но это понять заранее сложно, поэтому эти критерии помогут вам сделать правильный выбор!

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